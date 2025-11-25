НОВОСТИОбщество

Фотобудки появились в туристическом центре Барнаула. Фото

Сделать памятные снимки можно прямо на улице

25 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Фотобудки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле появились фотобудки моментальной печати – теперь сделать и сразу забрать с собой бумажные снимки можно в туристическом центре на улице Мало-Тобольской и в парке "Центральный".

Компактные павильоны напоминают автоматы с кофе навынос. Процесс обслуживания похож: достаточно подойти к экрану, оплатить заказ, выбрать формат кадра и сделать один или несколько снимков. Через несколько секунд готовая фотография уже оказывается в руках у пользователя.

Отметим, что фотобудка в парке "Центральный" на момент подготовки материала еще не работала. 

Напомним, что не так давно в Барнауле на Мало-Тобольской и в парке "Юбилейный" появились электроснегокаты. 

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:10:47 25-11-2025

Электроснегокаты на пешеходной улице?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:25:36 25-11-2025

хлипко выглядит.
сразу возникает желание проверить - а выдержит ли с руки?: а с ноги?
вот я всегда за антивандальное исполнение!!!!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:45 25-11-2025

Musik (11:25:36 25-11-2025) хлипко выглядит.сразу возникает желание проверить - а вы... А головой в стену не возникает желания? Вдруг голова крепче?

  1 Нравится
Ответить
