Фотобудки появились в туристическом центре Барнаула. Фото

Сделать памятные снимки можно прямо на улице

25 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Фотобудки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле появились фотобудки моментальной печати – теперь сделать и сразу забрать с собой бумажные снимки можно в туристическом центре на улице Мало-Тобольской и в парке "Центральный".

Компактные павильоны напоминают автоматы с кофе навынос. Процесс обслуживания похож: достаточно подойти к экрану, оплатить заказ, выбрать формат кадра и сделать один или несколько снимков. Через несколько секунд готовая фотография уже оказывается в руках у пользователя.

Отметим, что фотобудка в парке "Центральный" на момент подготовки материала еще не работала.

