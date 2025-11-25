Фотобудки появились в туристическом центре Барнаула. Фото
Сделать памятные снимки можно прямо на улице
25 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле появились фотобудки моментальной печати – теперь сделать и сразу забрать с собой бумажные снимки можно в туристическом центре на улице Мало-Тобольской и в парке "Центральный".
Компактные павильоны напоминают автоматы с кофе навынос. Процесс обслуживания похож: достаточно подойти к экрану, оплатить заказ, выбрать формат кадра и сделать один или несколько снимков. Через несколько секунд готовая фотография уже оказывается в руках у пользователя.
Отметим, что фотобудка в парке "Центральный" на момент подготовки материала еще не работала.
Напомним, что не так давно в Барнауле на Мало-Тобольской и в парке "Юбилейный" появились электроснегокаты.
09:10:47 25-11-2025
Электроснегокаты на пешеходной улице?
11:25:36 25-11-2025
хлипко выглядит.
сразу возникает желание проверить - а выдержит ли с руки?: а с ноги?
вот я всегда за антивандальное исполнение!!!!
20:16:45 25-11-2025
Musik (11:25:36 25-11-2025) хлипко выглядит.сразу возникает желание проверить - а вы... А головой в стену не возникает желания? Вдруг голова крепче?