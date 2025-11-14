Что за электроснегокаты появились в Барнауле и Бийске и как на них ездить?

На этом забавном транспорте можно разогнаться до 14 км/ч

14 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Электроснегокаты / Фото: amic.ru, Екатерина Смллихина

Электроснегокаты горожане уже заметили в Барнауле возле парка "Юбилейный" и на улице Мало-Тобольской. Они будут стоять на четырех локациях краевой столицы и в двух точках Бийска, а проехаться на новой технике сможет любой желающий. Amic.ru рассказывает, что это за аппараты и как на них кататься.

Что такое электроснегокаты?

Электроснегокаты – это, по сути, зимняя версия электросамокатов. Электроснегокат состоит из гусеницы и корыта, куда ставят ноги. По информации на сайте шеринга, снегокат выдерживает вес 120 кг, работает на одном заряде до шести часов. У него две скорости: одна детская – 7 км/ч, а вторая взрослая – 14 км/ч, сказано на сайте компании проката снегокатов.

Как взять снегокат?

Точно так же, как электросамокат. Нужно навести камеру телефона на QR-код, указанный на технике, выбрать тариф и оплатить.

Как ездить на электроснегокате?

Для этого нужно сесть на снегокат и нажать на газ – он находится на руле справа. Слева располагается тормоз. Управлять нужно рулем.

«По снегу, наверное, лучше кататься. По льду и чищеным дорожкам – сложно», – отметила корреспондент amic.ru после теста электроснегоката.

Ездить на снегокате можно по всему городу?

Нет. В отличие от самоката, проехаться на снегокате дают на определенной локации – например, в парке. Выезжать за пределы обозначенной зоны нельзя. Так что эта техника предназначена не для передвижения по городу, а для развлечения и отдыха.

Сколько времени можно ездить?

Ездить на снегокате можно от пяти до десяти минут. Причем припарковать снегокат нужно на то же место, откуда вы его взяли.

Электроснегокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Где появились электроснегокаты в Алтайском крае?

Электроснегокаты уже видели в Барнауле у парка "Юбилейный" и на улице Мало-Тобольской. Однако судя по карте на сайте сервиса, они также есть на Аллее Любви и в Нагорном парке. Кроме того, электроснегокаты уже стоят в Бийске – в Центральном парке и "Ривьера сквере". Ближайший можно найти в специальном боте в мессенджере Telegram.

На сайте сервиса сказано, что электроснегокаты появились в 80 точках в 45 городах страны.

Сколько стоит прокатиться на снегокате?

Сейчас есть четыре тарифа. Пять минут катания по детскому тарифу стоит 250 рублей (220 со скидкой), а по "быстрому" тарифу – 310 рублей (290 со скидкой). За десять минут катания за ребенка придется отдать 450 рублей (420 со скидкой), а "быстрый" тариф стоит 610 рублей (590 со скидкой).

Снегокаты будут использовать только зимой?

На сайте шеринга сказано, что летом электроснегокаты тоже используются. В сервисе отмечают, что в теплое время года ковш сменяется на колеса, и на технике также можно кататься.