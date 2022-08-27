Драма за окном. Как алтайский театр им. Шукшина устроил спектакль за стеклом

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четыре мини-спектакля за окнами алтайского театра драмы могли увидеть жители Барнаула вечером 26 августа. «Человейник» — так назывался необычный формат выступления. На один час панорамные окна театра превратились в окна большой многоэтажки, где происходят свои драмы. Так артисты решили порадовать горожан в преддверии нового театрального сезона. Посмотреть на спектакль пришли сотни барнаульцев.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня, 27 августа, у драмы пройдёт ещё одно мероприятие с нотками уходящего лета. В 19:00 на полянке рядом с театром появится импровизированная сцена. Здесь можно устроиться с пледом и термосом и послушать молодых артистов.

Новый сезон стартует в алтайском театре драмы 9 сентября. На главной сцене в этот день пройдёт премьера спектакля «Антигона» Жана Ануя в постановке Николая Реутова («А этот выпал из гнезда», «За двумя зайцами»). В главных ролях — Анна Бекчанова и Константин Кольцов.