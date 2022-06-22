Это нужно живым. В Барнауле почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 июня — День памяти и скорби. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. В Барнауле на площади Победы в этот день прошла торжественная церемония возложения цветов: первые лица края и города, ветераны, силовые структуры, студенты почтили память воинов, павших в боях за Родину.

Вечером у Мемориала Славы состоится концерт-реквием «Поклонимся великим тем годам...». Для жителей и гостей города выступит Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого и симфонический оркестр. В финале концерта волонтёры, активисты и жители города присоединятся к акции «Свеча памяти» и зажгут свечи в память обо всех погибших.