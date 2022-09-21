Фотосессии на каждом шагу. Золотая осень пришла в барнаульский дендрарий

Фото: Алина Богомолова

Бабье лето вовсю разыгралось в Барнауле. И как не в это время гулять, наслаждаясь теплом, и делать красивые фото на осенних пейзажах. Излюбленным местом горожан для таких релаксирующих прогулок является, конечно же, дендрарий НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Раскрашенный во все оттенки красного, жёлтого и зелёного парк никогда не оставляет равнодушным в это время года.

Мы заглянули в осеннюю сказку и принесли оттуда немного тепла и красивых фото.