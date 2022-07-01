Как депутаты АКЗС сыграли в мини-футбол с членами Молодёжного парламента. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 июня в Парке спорта Алексея Смертина прошёл товарищеский матч по мини-футболу между депутатами АКЗС и Молодёжного парламента Алтайского края. В серии пенальти победу одержала команда МПАК.

В состав команды Заксобрания вошли депутаты Александр Молотов, Александр Локтев, Иван Нифонтов, Александр Николайчик, Михаил Зайцев и помощник депутата Бахиддин Гасанов. Сборную Молодёжного парламента представляли Артём Сафонов, Ашот Погосян, Эльдар Керимов, Роман Куранов, Никита Сердцев, Николай Савинский и Михаил Радченко.

После двух 20-минутных периодов счёт в матче оставался равным: 1:1. В серии пенальти удача была на стороне МПАК.