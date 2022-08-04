Новая, красивая. Власти Барнаула почти доделали «свою» часть набережной на Речном вокзале

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На Речном вокзале обретает черты новая набережная. Напомним, работы начались в середине мая, подрядчик ООО СК «Город» на сегодня уже уложил здесь асфальт и плитку, проведено освещение. Сейчас рабочие устанавливают солнцезащитный навес, в ближайшее время будут высажены деревья, появятся скамейки, лежаки, урны. Все работы планируют завершить до середины августа. Благоустройство территории выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели было выделено более 16 млн рублей.

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Общество В мэрии рассказали, как будет выглядеть обновленная набережная Оби в Барнауле

Отметим, что часть обустраиваемой набережной находится в аренде у новых собственников здания речного вокзала. В связи с этим выполнить работы за счёт средств бюджета города по законодательству не представляется возможным. Глава Барнаула Вячеслав Франк в начале июля дал поручение профильному комитету проработать с арендатором данный вопрос, чтобы уже в этом году полностью завершить благоустройство территории в едином архитектурном стиле.