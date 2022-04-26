От первого лица. Чернобыльская катастрофа в снимках Игоря Костина
Костин — единственный фотограф, который смог подобрался вплотную к разрушенному реактору
26 апреля 2022, 07:41, Екатерина Смолихина
26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф XX века — авария на Чернобыльской АЭС. Игорь Костин был одним из первых корреспондентов, оказавшихся на месте трагедии.
Этот снимок был сделан спустя 14 часов после пожара. Фотокамера у журналиста сломалась после 20 снимка. Когда Костин стал проявлять плёнку, оказалось, что все фотографии, кроме одной, были испорчены радиацией. Все проявленные фотографии выглядели засвеченными.
Он снимал аварию с вертолёта, вместе с ликвидаторами ЧП проходил ежедневный путь на место их дислокации.
Фото: Игорь Костин / РУСС ПРЕСС ФОТО
С первых дней аварии в Чернобыле и практически до конца своей жизни (он погиб в 2015 году в автокатастрофе) вёл собственное журналистское расследование хроники ликвидации последствий аварии.
Фото: Игорь Костин / РУСС ПРЕСС ФОТО
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