От первого лица. Чернобыльская катастрофа в снимках Игоря Костина

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф XX века — авария на Чернобыльской АЭС. Игорь Костин был одним из первых корреспондентов, оказавшихся на месте трагедии.

Этот снимок был сделан спустя 14 часов после пожара. Фотокамера у журналиста сломалась после 20 снимка. Когда Костин стал проявлять плёнку, оказалось, что все фотографии, кроме одной, были испорчены радиацией. Все проявленные фотографии выглядели засвеченными.

Он снимал аварию с вертолёта, вместе с ликвидаторами ЧП проходил ежедневный путь на место их дислокации.

Фото: Игорь Костин / РУСС ПРЕСС ФОТО

С первых дней аварии в Чернобыле и практически до конца своей жизни (он погиб в 2015 году в автокатастрофе) вёл собственное журналистское расследование хроники ликвидации последствий аварии.

Фото: Игорь Костин / РУСС ПРЕСС ФОТО