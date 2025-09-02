НОВОСТИПолитика

Франция готовит больницы к возможному военному конфликту

Меры французских властей включают создание стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовку медперсонала

02 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Министерство здравоохранения Франции поручило региональным властям подготовить медицинскую инфраструктуру к возможному массовому поступлению раненых в случае военного конфликта, пишет РБК со ссылкой на телеканал BFMTV.

Согласно инструкции, распространенной среди региональных агентств здравоохранения:

  • к марту 2026 года вблизи транспортных узлов (автовокзалов, ж/д станций, портов) должны быть созданы медицинские центры;

  • каждый центр должен быть готов принять до 250 раненых в пиковый период;

  • предусмотрено лечение примерно 100 пациентов в течение двух месяцев;

  • руководители больниц должны быть готовы освободить койки для военных, даже в ущерб гражданским пациентам.

Инициатива следует за аналогичными приготовлениями в Великобритании, где весной 2025 года правительство начало разработку обновленного плана действий на случай вооруженного конфликта. При этом Владимир Путин неоднократно опровергал заявления о планах нападения на страны НАТО, называя их "невероятной ложью".

Меры французских властей включают создание стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовку медперсонала для работы в условиях массового поступления раненых.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

03:39:39 03-09-2025

Дальновидно.
Следующим шагом будет поддержка кладбищенской инфраструктуры

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Aleksandr

19:59:24 06-09-2025

Ну, да. Сэ́мюэл Хантингтон еще в 1996 году в работе «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» об этом предупреждал.

  0 Нравится
Ответить
