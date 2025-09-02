Меры французских властей включают создание стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовку медперсонала

02 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Флаг Франции

Министерство здравоохранения Франции поручило региональным властям подготовить медицинскую инфраструктуру к возможному массовому поступлению раненых в случае военного конфликта, пишет РБК со ссылкой на телеканал BFMTV.

Согласно инструкции, распространенной среди региональных агентств здравоохранения:

к марту 2026 года вблизи транспортных узлов (автовокзалов, ж/д станций, портов) должны быть созданы медицинские центры;

каждый центр должен быть готов принять до 250 раненых в пиковый период;

предусмотрено лечение примерно 100 пациентов в течение двух месяцев;

руководители больниц должны быть готовы освободить койки для военных, даже в ущерб гражданским пациентам.

Инициатива следует за аналогичными приготовлениями в Великобритании, где весной 2025 года правительство начало разработку обновленного плана действий на случай вооруженного конфликта. При этом Владимир Путин неоднократно опровергал заявления о планах нападения на страны НАТО, называя их "невероятной ложью".

Меры французских властей включают создание стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовку медперсонала для работы в условиях массового поступления раненых.