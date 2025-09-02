Франция готовит больницы к возможному военному конфликту
Меры французских властей включают создание стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовку медперсонала
02 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Министерство здравоохранения Франции поручило региональным властям подготовить медицинскую инфраструктуру к возможному массовому поступлению раненых в случае военного конфликта, пишет РБК со ссылкой на телеканал BFMTV.
Согласно инструкции, распространенной среди региональных агентств здравоохранения:
-
к марту 2026 года вблизи транспортных узлов (автовокзалов, ж/д станций, портов) должны быть созданы медицинские центры;
-
каждый центр должен быть готов принять до 250 раненых в пиковый период;
-
предусмотрено лечение примерно 100 пациентов в течение двух месяцев;
-
руководители больниц должны быть готовы освободить койки для военных, даже в ущерб гражданским пациентам.
Инициатива следует за аналогичными приготовлениями в Великобритании, где весной 2025 года правительство начало разработку обновленного плана действий на случай вооруженного конфликта. При этом Владимир Путин неоднократно опровергал заявления о планах нападения на страны НАТО, называя их "невероятной ложью".
Меры французских властей включают создание стратегических запасов медицинского оборудования и переподготовку медперсонала для работы в условиях массового поступления раненых.
03:39:39 03-09-2025
Дальновидно.
Следующим шагом будет поддержка кладбищенской инфраструктуры
19:59:24 06-09-2025
Ну, да. Сэ́мюэл Хантингтон еще в 1996 году в работе «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» об этом предупреждал.