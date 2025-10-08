ФСБ задержала жителя Алтая, шпионившего за оборонным предприятием края
08 октября 2025, 19:00, ИА Амител
ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, который по заданию куратора собирал разведывательную информацию об оборонном предприятии в Алтайском крае и совершил поджог автомобиля с символикой СВО, сообщает "МВД Медиа".
Согласно официальному сообщению ФСБ, задержанный через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с представителем украинских спецслужб и получил от него задание на проведение разведывательной деятельности и диверсии.
При обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи с перепиской с украинским куратором.
Установлено, что этот же фигурант причастен к подрыву автомобиля военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске, в связи с чем он был арестован по статье о терроризме. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
19:21:28 08-10-2025
А что случилось с заводом припоев в Новосибирске?
Враги повсюду - где меры по борьбе с диверсантами? Повторюсь, не обычных людей нервировать и бесить, а именно с диверсантами бороться.
19:51:41 08-10-2025
Гость (19:21:28 08-10-2025) А что случилось с заводом припоев в Новосибирске? Враги ... Нервирует и бесят простых людей, а потом они идут на отчаянный шаг.
20:13:34 08-10-2025
Гость (19:51:41 08-10-2025) Нервирует и бесят простых людей, а потом они идут на отчаянн... Идут на отчаянный шаг предательства в надежде денег "поиметь".Но их надежды рушатся и они получают 20 лет тюрьмы со скудной баландой. Но там уже не побесишься. Потому-что там кругом люди непростые.
20:26:25 08-10-2025
Гость (19:51:41 08-10-2025) Нервирует и бесят простых людей, а потом они идут на отчаянн... Оправдание терроризма? Ну-ну!
09:24:50 09-10-2025
Гость (20:26:25 08-10-2025) Оправдание терроризма? Ну-ну! ... Гост, ты чё угрожаешь? Сказано про обычных людей, которых нервируют а ты что, думаешь про тебя диверсанта?
20:41:44 08-10-2025
Чето какойто прокол.
20:57:33 08-10-2025
Прям какая-то постановка с отвратительным сценарием и режиссурой!
23:05:08 08-10-2025
Это про фабрику, по производству ядерных боеголовок и сгущёного молока?
07:36:19 09-10-2025
Тут поголовно все идиоты что ли? Нашли повод для шуточек? По вашему ФСБ заняться нечем кроме как «невинного» сибирского идиота из глухой провинции душить?
08:04:14 09-10-2025
Гость (07:36:19 09-10-2025) Тут поголовно все идиоты что ли? Нашли повод для шуточек? По... Больше похож на мажора. Иначе чего бы он катался под Москвой и следил за авто.
10:09:39 09-10-2025
Гость (07:36:19 09-10-2025) Тут поголовно все идиоты что ли? Нашли повод для шуточек? По...
Про "нарколабораторию" у журналиста Голунова видимо все уже забыли
10:16:26 09-10-2025
Как то странно всё вышеизложенное.. этот дебил шпионил за хохлов , а "для души" машины с символикой поджигал? Эмоционально-разнузданный шпион какой-то...
11:12:29 09-10-2025
причастен к подрыву автомобиля военнослужащего в подмосковном --- какой широкий круг деятельности