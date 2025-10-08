ФСБ задержала жителя Алтая, шпионившего за оборонным предприятием края

Установлено, что этот же фигурант причастен к подрыву автомобиля военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, который по заданию куратора собирал разведывательную информацию об оборонном предприятии в Алтайском крае и совершил поджог автомобиля с символикой СВО, сообщает "МВД Медиа".

Согласно официальному сообщению ФСБ, задержанный через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с представителем украинских спецслужб и получил от него задание на проведение разведывательной деятельности и диверсии.

При обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи с перепиской с украинским куратором.

Установлено, что этот же фигурант причастен к подрыву автомобиля военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске, в связи с чем он был арестован по статье о терроризме. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.