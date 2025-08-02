Футболисты барнаульского "Динамо" сыграли вничью против "Челябинска-2"
Барнаульцы остались на пятой строке в турнирной таблице
02 августа 2025, 18:48, ИА Амител
Фото: Lesly Juarez / unsplash.com
Футболисты барнаульского "Динамо" сыграли вничью на выезде. Матч первенства России среди команд второй лиги Б против "Челябинска-2" состоялся 2 августа на стадионе южноуральцев и завершился со счетом 0:0.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось. Барнаульцы остаются на пятой строке. "Челябинск-2" на 11-м месте.
Следующий матч "Динамо" проведет на своем стадионе 10 августа против "Оренбурга-2".
00:33:19 03-08-2025
0 0 в нашу пользу🫢
07:01:05 03-08-2025
Надо сходить. Поболеть!