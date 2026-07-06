В России предложили ввести единую выплату за долгий брак

Парам, отметившим золотую свадьбу, могут начать выплачивать минимум 20 тысяч рублей

06 июля 2026, 12:26, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В России могут ввести федеральную выплату для супружеских пар, проживших долгие годы вместе. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости.

Парламентарий предложила назначать поощрение начиная с 50‑летнего юбилея брака, а его размер — индексировать по мере увеличения срока совместной жизни.

Татьяна Буцкая считает необходимым распространить подобную практику на всю страну — сейчас аналогичные меры действуют лишь в отдельных регионах.

Депутат также акцентировала важность единого подхода к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, и предложила установить минимальный ориентир выплаты на уровне 20 тысяч рублей к 50‑летию совместной жизни.