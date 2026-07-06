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В России предложили ввести единую выплату за долгий брак

Парам, отметившим золотую свадьбу, могут начать выплачивать минимум 20 тысяч рублей

06 июля 2026, 12:26, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В России могут ввести федеральную выплату для супружеских пар, проживших долгие годы вместе. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости

Парламентарий предложила назначать поощрение начиная с 50‑летнего юбилея брака, а его размер — индексировать по мере увеличения срока совместной жизни.

Татьяна Буцкая считает необходимым распространить подобную практику на всю страну — сейчас аналогичные меры действуют лишь в отдельных регионах.

Депутат также акцентировала важность единого подхода к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, и предложила установить минимальный ориентир выплаты на уровне 20 тысяч рублей к 50‑летию совместной жизни. 

Многодетная семья / Изображение сгенерировано DALL-E / amic.ru

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Россия Госдума выплаты
       

Комментарии 3

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Трагати

12:28:58 06-07-2026

даже 100 тр. за 50 лет внеземного щастья - так себе компенсация

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Гость

12:47:17 06-07-2026

50 лет и 20 тыщ???? - это несерьезно
надо за 10 летний брак начинать платить 20 тыщ а за 50 летний уже от 500 тыщ и выше

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Гость

13:36:25 06-07-2026

не тратьте деньги на всякую ерунду. Лучше нацистов бомбите побольше.....

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