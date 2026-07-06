Новый меморандум должен повысить прозрачность коммуникации с клиентами, а Банк России оценит эффективность новых правил

06 июля 2026, 13:49, ИА Амител

Деньги в банке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сразу семь российских банков присоединились к меморандуму о добросовестном информировании клиентов об условиях банковских вкладов. Документ призван сделать рекламу депозитов более прозрачной и исключить практики, которые могут вводить потребителей в заблуждение, пишут "Ведомости".

Меморандум был разработан Ассоциацией банков России (АБР) и Национальным советом финансового рынка (НСФР) совместно с Банком России, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и кредитными организациями. Документ представили на Финансовом конгрессе Банка России.

Президент Ассоциации банков России Денис Липаев отметил, что появление меморандума свидетельствует о готовности банковского сообщества самостоятельно повышать стандарты работы с клиентами.

Согласно документу, банки обязуются не акцентировать внимание только на максимальной процентной ставке без объяснения условий ее получения. Кроме того, им рекомендовано отказаться от графических приемов, скрывающих важные ограничения, а также не использовать автоматически проставленные отметки, которые могут создавать у клиента ложное представление о наиболее выгодных условиях.

Также меморандум предусматривает, что информация о доходности вклада и требованиях для получения заявленной ставки должна размещаться на одной странице сайта и быть легкодоступной для пользователя.

Кроме того, документ устанавливает единые требования к оформлению так называемой витрины банковских продуктов — раздела сайта, который клиент видит в первую очередь при выборе вклада.

В Банке России сообщили, что в течение ближайших шести месяцев оценят эффективность новых правил. Если качество информирования клиентов повысится, а число жалоб сократится, такой подход признают успешным.

К меморандуму могут присоединиться и другие кредитные организации. В частности, такую возможность уже рассматривает ОТП Банк.