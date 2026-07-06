Российские банки перестанут вводить в заблуждение клиентов об условиях вкладов
Новый меморандум должен повысить прозрачность коммуникации с клиентами, а Банк России оценит эффективность новых правил
06 июля 2026, 13:49, ИА Амител
Сразу семь российских банков присоединились к меморандуму о добросовестном информировании клиентов об условиях банковских вкладов. Документ призван сделать рекламу депозитов более прозрачной и исключить практики, которые могут вводить потребителей в заблуждение, пишут "Ведомости".
Меморандум был разработан Ассоциацией банков России (АБР) и Национальным советом финансового рынка (НСФР) совместно с Банком России, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и кредитными организациями. Документ представили на Финансовом конгрессе Банка России.
Президент Ассоциации банков России Денис Липаев отметил, что появление меморандума свидетельствует о готовности банковского сообщества самостоятельно повышать стандарты работы с клиентами.
Согласно документу, банки обязуются не акцентировать внимание только на максимальной процентной ставке без объяснения условий ее получения. Кроме того, им рекомендовано отказаться от графических приемов, скрывающих важные ограничения, а также не использовать автоматически проставленные отметки, которые могут создавать у клиента ложное представление о наиболее выгодных условиях.
Также меморандум предусматривает, что информация о доходности вклада и требованиях для получения заявленной ставки должна размещаться на одной странице сайта и быть легкодоступной для пользователя.
Кроме того, документ устанавливает единые требования к оформлению так называемой витрины банковских продуктов — раздела сайта, который клиент видит в первую очередь при выборе вклада.
В Банке России сообщили, что в течение ближайших шести месяцев оценят эффективность новых правил. Если качество информирования клиентов повысится, а число жалоб сократится, такой подход признают успешным.
К меморандуму могут присоединиться и другие кредитные организации. В частности, такую возможность уже рассматривает ОТП Банк.
14:09:17 06-07-2026
Основная цель меморандума — зафиксировать взаимопонимание и обозначить рамки будущего взаимодействия, не создавая при этом жестких правовых обязательств, характерных для полноценного контракта. Он часто подписывается на начальных этапах переговоров, когда стороны еще не готовы к окончательному соглашению.
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Не перестанут, из самого понятия - жалкий трюк.
14:10:37 06-07-2026
Декларативный характер: В большинстве случаев (особенно меморандумы о намерениях или взаимопонимании) документ не имеет обязательной юридической силы. Он выражает политическую волю или деловое намерение сотрудничать, но не требует принудительного исполнения конкретных действий.
14:11:06 06-07-2026
Формулировки: Чтобы документ остался меморандумом, в нем избегают слов «обязуется», «гарантирует» в контексте конкретных действий, заменяя их на «намеревается», «планирует», «стремится».
14:15:34 06-07-2026
А раньше получается вводили в заблуждение? Мошенничали получается? И кого-нибудь привлекли за это?
14:23:17 06-07-2026
Гость (14:15:34 06-07-2026) А раньше получается вводили в заблуждение? Мошенничали получ... И если раньше они вводили в заблуждение, то значит это в их мошеннической природе. А это никакими бумажками не исправить.
14:33:23 06-07-2026
Гость (14:15:34 06-07-2026) А раньше получается вводили в заблуждение? Мошенничали получ... и што теперь всех сажать???
14:52:16 06-07-2026
Мусик (14:33:23 06-07-2026) и што теперь всех сажать???...
Ну, зачем сразу всех, начать через одного...
14:57:17 06-07-2026
Мусик (14:33:23 06-07-2026) и што теперь всех сажать???... Кто попался того и сажать - так в традиции заложено.
П1. Илья Юров
Бывший председатель совета директоров банка «Траст». Обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и выводе активов банка (более 7 млрд руб. и $118 млн) через офшорные компании. Скрылся в Великобритании в 2015 году. Великобритания отказала России в его экстрадиции в 2016 году.равда новая традиция в Лондон выгонять, а потом в розыск объявлять.
2. Николай Фетисов и Сергей Беляев
Бывшие члены совета директоров банка «Траст», соратники Ильи Юрова. Проходят по тому же уголовному делу о хищении средств вкладчиков и выводе активов. Также находятся в Великобритании, где им было отказано в экстрадиции совместно с Юровым.
3. Георгий Беджамов
Бывший совладелец «Внешпромбанка». Обвиняется в мошенничестве и выводе около 932 млн руб. через кредитные договоры с подконтрольными организациями. Был задержан в Монако в 2016 году, но отпущен под залог; экстрадиция в РФ была отклонена властями Монако. Проживает в Великобритании.
4. Сергей Пугачев
Бывший владелец «Международного промышленного банка» и экс-сенатор. Обвиняется в присвоении свыше 28 млрд руб. беззалоговых кредитов ЦБ и злоупотреблении полномочиями. Изначально скрывался в Великобритании, затем переехал во Францию, нарушив судебный запрет. Объявлен в международный розыск через Интерпол; его активы заморожены лондонским судом.
5. Андрей Бородин
Бывший президент и совладелец «Банка Москвы». Обвиняется в мошенничестве при выдаче необеспеченного кредита на $12,76 млрд фирме, связанной с Еленой Батуриной, а также в легализации средств. Скрылся в Великобритании, где в 2013 году получил статус политического беженца. Исключен из списка розыска Интерпола в 2016 году в связи с предоставленным убежищем.
И прочие...
14:50:48 06-07-2026
Ой, я вас умоляю, не смешите - а то лопну! А на чём же они собираются "зарабатывать", если не вводить в заблуждение, не обманывать и не мошенничать??? Может хотя бы начать с просто - печатать договор с клиентами читаемым шрифтом и языком понятным обычному человеку, а не только высококвалифицированным юристам?
14:59:21 06-07-2026
Черный список ЦБ РФ: К 2017 году в реестр лиц, чья деловая репутация признана негативной (что часто сопутствует розыску), были включены 6 675 бывших руководителей и собственников банков. Однако эта цифра включает всех, кому запрещено занимать руководящие должности, а не только тех, кто находится в международном розыске или сбежал за границу.