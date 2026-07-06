Масштабная реконструкция остановила движение на одной из трасс Алтайского края

Перекрытие связано с проведением буровзрывных работ

06 июля 2026, 12:43, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 6 июля временно ограничили движение по автодороге Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Ограничение действует с 12:00 до 18:00 для всех видов транспорта на участке с 97-го по 99-й километр.

В Минтрансе пояснили, что объехать закрытый участок можно через населенные пункты по автодороге Туманово — Матвеевка — Комсомольский — Карпово — Солонешное. Перекрытие связано с проведением буровзрывных работ.

В ведомстве напомнили, что в Солонешенском районе продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры. С весны специалисты обновляют сразу три участка трассы, чтобы защитить их от подтоплений. Кроме того, ведется замена девяти мостов.