На саммите НАТО Зеленскому не дадут слова, чтобы не злить Трампа

Альянс старается не обострять отношения с президентом США

06 июля 2026, 15:23, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре Украине и президенту Владимиру Зеленскому уделят меньше внимания. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Известно, что Зеленский не будет участвовать в основной программе мероприятия и не выступит с обращением к лидерам стран альянса, в отличие от предыдущих лет. Альянс, по сведениям издания, стремится отодвинуть украинский вопрос на второй план, опасаясь негативной реакции со стороны Дональда Трампа.

Кроме того, на итоги саммита может повлиять напряженность в отношениях между Украиной и Польшей — этот фактор способен отразиться на обсуждениях дальнейшей поддержки Киева.

Напомним, саммит Североатлантического альянса запланирован на 7–8 июля в Анкаре. В рамках подготовки к нему 30 июня в Брюсселе состоялась встреча представителей стран НАТО, в ходе которой, в частности, рассматривался проект итоговой декларации предстоящего мероприятия.

В свою очередь, пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве следует сохранять бдительность и быть готовой к возможным провокациям со стороны Киева в преддверии саммита НАТО в Турции.