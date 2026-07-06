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На саммите НАТО Зеленскому не дадут слова, чтобы не злить Трампа

Альянс старается не обострять отношения с президентом США

06 июля 2026, 15:23, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре Украине и президенту Владимиру Зеленскому уделят меньше внимания. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. 

Известно, что Зеленский не будет участвовать в основной программе мероприятия и не выступит с обращением к лидерам стран альянса, в отличие от предыдущих лет. Альянс, по сведениям издания, стремится отодвинуть украинский вопрос на второй план, опасаясь негативной реакции со стороны Дональда Трампа.

Кроме того, на итоги саммита может повлиять напряженность в отношениях между Украиной и Польшей — этот фактор способен отразиться на обсуждениях дальнейшей поддержки Киева. 

Напомним, саммит Североатлантического альянса запланирован на 7–8 июля в Анкаре. В рамках подготовки к нему 30 июня в Брюсселе состоялась встреча представителей стран НАТО, в ходе которой, в частности, рассматривался проект итоговой декларации предстоящего мероприятия.

В свою очередь, пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве следует сохранять бдительность и быть готовой к возможным провокациям со стороны Киева в преддверии саммита НАТО в Турции.

Военная техника НАТО / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера / amic.ru

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украина нато Дональд Трамп
       

Комментарии 2

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Гость

15:38:58 06-07-2026

Зеленскому не дадут слова, а кое-кому- места.
Как говорится, две большие разницы.

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dok_СФ

21:37:39 06-07-2026

не злить Трампа? А Что изменится ? Всё по старому плану - будут долбить Россию..

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