В алтайском ТЦ девушка избила мужчину, который к ней приставал и схватил за ягодицу

По имеющейся у девушки информации, на этого мужчину ранее уже поступали жалобы от других женщин

06 июля 2026, 12:11, ИА Амител

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

На Алтае девушка обратилась в полицию после инцидента в одном из торговых центров, где, по ее словам, незнакомый мужчина приставал к ней. О случившемся сообщается в паблике "Плохие новости".

По словам девушки, инцидент произошел 5 июля, когда она стояла в очереди в магазине. Она утверждает, что неизвестный мужчина схватил ее за ягодицу. После этого, как рассказала горожанка, она догнала мужчину и несколько раз ударила его по лицу.

По словам заявительницы, мужчина попытался сделать вид, что ничего не произошло, а затем стал возмущаться, утверждая, что получил удары без причины.

Девушка написала заявление в полицию. Также она заявила, что, по имеющейся у нее информации, на этого мужчину ранее уже поступали жалобы от других женщин. Он якобы неоднократно проявлял назойливое поведение, трогал девушек и пытался навязать им объятия. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Пострадавшая также утверждает, что, по ее мнению, максимальным наказанием за подобные действия может стать административная ответственность и штраф. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу произошедшего пока не поступало.