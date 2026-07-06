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В алтайском ТЦ девушка избила мужчину, который к ней приставал и схватил за ягодицу

По имеющейся у девушки информации, на этого мужчину ранее уже поступали жалобы от других женщин

06 июля 2026, 12:11, ИА Амител

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru
Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

На Алтае девушка обратилась в полицию после инцидента в одном из торговых центров, где, по ее словам, незнакомый мужчина приставал к ней. О случившемся сообщается в паблике "Плохие новости".

По словам девушки, инцидент произошел 5 июля, когда она стояла в очереди в магазине. Она утверждает, что неизвестный мужчина схватил ее за ягодицу. После этого, как рассказала горожанка, она догнала мужчину и несколько раз ударила его по лицу.

По словам заявительницы, мужчина попытался сделать вид, что ничего не произошло, а затем стал возмущаться, утверждая, что получил удары без причины.

Девушка написала заявление в полицию. Также она заявила, что, по имеющейся у нее информации, на этого мужчину ранее уже поступали жалобы от других женщин. Он якобы неоднократно проявлял назойливое поведение, трогал девушек и пытался навязать им объятия. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Пострадавшая также утверждает, что, по ее мнению, максимальным наказанием за подобные действия может стать административная ответственность и штраф. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу произошедшего пока не поступало.

Барнаул мужчины и женщины
       

Комментарии 12

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Гость

12:23:44 06-07-2026

Если заявительница не врет, то она не избила мужичка, а провела с ним воспитательную работу.

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Гость

12:49:41 06-07-2026

Правильно сделала! Не надо спускать подобное "на тормозах".

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Юс

12:56:13 06-07-2026

Не смог удержаться)))

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Гость

12:58:59 06-07-2026

Животное нужно сразу заливать перцовкой, а потом уже лоу кик в бестолковку.

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гость

22:17:27 06-07-2026

Гость (12:58:59 06-07-2026) Животное нужно сразу заливать перцовкой, а потом уже лоу кик... Ох уж энти Вани Клод Жаны, лоу-кик по ногам проводят, в голову хай-кик, так на всяк случай вдруг где выступать будешь.)))

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Гость

14:35:32 06-07-2026

Хохо. Присядет теперь за самосуд. Если мужик снимет побои и грамотно заяву оформит. Трогал или нет, неизвестно, а побои налицо.

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Гость

15:50:18 06-07-2026


Тут ведь кто первый накатал заяву, тот и прав.

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Мимопроходящий

16:14:31 06-07-2026

Злые вы.., а может это любовь???

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Юс

18:40:12 06-07-2026

Мимопроходящий (16:14:31 06-07-2026) Злые вы.., а может это любовь??? ... Причём, с первого взгляда...ну раз не смог удержаться)))

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Гость

18:25:47 06-07-2026

Пиши заяву, мужик.

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Гость

18:51:51 06-07-2026

Гость (18:25:47 06-07-2026) Пиши заяву, мужик.... Потом может так получиться, что его трогать за ягодицы будут ... А может просто отдубасят и Фаберже отобьют. Не давайте плохие советы.

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Александр

06:13:39 07-07-2026

Это значит что у него есть порох в пороховницах а у неё ягоды в ягодицах!

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