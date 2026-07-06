В алтайском ТЦ девушка избила мужчину, который к ней приставал и схватил за ягодицу
По имеющейся у девушки информации, на этого мужчину ранее уже поступали жалобы от других женщин
06 июля 2026, 12:11, ИА Амител
На Алтае девушка обратилась в полицию после инцидента в одном из торговых центров, где, по ее словам, незнакомый мужчина приставал к ней. О случившемся сообщается в паблике "Плохие новости".
По словам девушки, инцидент произошел 5 июля, когда она стояла в очереди в магазине. Она утверждает, что неизвестный мужчина схватил ее за ягодицу. После этого, как рассказала горожанка, она догнала мужчину и несколько раз ударила его по лицу.
По словам заявительницы, мужчина попытался сделать вид, что ничего не произошло, а затем стал возмущаться, утверждая, что получил удары без причины.
Девушка написала заявление в полицию. Также она заявила, что, по имеющейся у нее информации, на этого мужчину ранее уже поступали жалобы от других женщин. Он якобы неоднократно проявлял назойливое поведение, трогал девушек и пытался навязать им объятия. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Пострадавшая также утверждает, что, по ее мнению, максимальным наказанием за подобные действия может стать административная ответственность и штраф. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу произошедшего пока не поступало.
12:23:44 06-07-2026
Если заявительница не врет, то она не избила мужичка, а провела с ним воспитательную работу.
12:49:41 06-07-2026
Правильно сделала! Не надо спускать подобное "на тормозах".
12:56:13 06-07-2026
Не смог удержаться)))
12:58:59 06-07-2026
Животное нужно сразу заливать перцовкой, а потом уже лоу кик в бестолковку.
22:17:27 06-07-2026
Гость (12:58:59 06-07-2026) Животное нужно сразу заливать перцовкой, а потом уже лоу кик... Ох уж энти Вани Клод Жаны, лоу-кик по ногам проводят, в голову хай-кик, так на всяк случай вдруг где выступать будешь.)))
14:35:32 06-07-2026
Хохо. Присядет теперь за самосуд. Если мужик снимет побои и грамотно заяву оформит. Трогал или нет, неизвестно, а побои налицо.
15:50:18 06-07-2026
Тут ведь кто первый накатал заяву, тот и прав.
16:14:31 06-07-2026
Злые вы.., а может это любовь???
18:40:12 06-07-2026
Мимопроходящий (16:14:31 06-07-2026) Злые вы.., а может это любовь??? ... Причём, с первого взгляда...ну раз не смог удержаться)))
18:25:47 06-07-2026
Пиши заяву, мужик.
18:51:51 06-07-2026
Гость (18:25:47 06-07-2026) Пиши заяву, мужик.... Потом может так получиться, что его трогать за ягодицы будут ... А может просто отдубасят и Фаберже отобьют. Не давайте плохие советы.
06:13:39 07-07-2026
Это значит что у него есть порох в пороховницах а у неё ягоды в ягодицах!