Барнаульский зоопарк стал еще уютнее благодаря островкам "оазиса"

Новые объекты установили специально для того, чтобы сделать отдых посетителей более комфортным в период летнего зноя

06 июля 2026, 11:48, ИА Амител

Островок "оазиса" / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке появились новые объекты для посетителей — на территории установили несколько фонтанов, которые помогут освежиться в жаркие летние дни. Теперь во время прогулки гости могут не только наблюдать за животными, любоваться зелеными насаждениями и арт-объектами, но и воспользоваться охлаждающими водными зонами.

Один из фонтанов представляет собой конструкцию, из которой струи воды бьют вверх и распыляются мелкими каплями. Второй выполнен в виде водяной арки, через которую можно пройти, чтобы охладиться в жаркую погоду.

В зоопарке отметили, что новые объекты установили специально для того, чтобы сделать отдых посетителей более комфортным в период летнего зноя.

«Представьте: яркое солнышко, любимые животные и прохладная водичка рядом, чтобы взбодриться в любой момент. Мы позаботились о том, чтобы вода в фонтанчиках была кристально чистой, так что за гигиену можно не переживать — смело освежайтесь и заряжайтесь энергией!» — сообщили в администрации зоопарка.

Новые фонтаны уже доступны для посетителей и стали еще одной точкой притяжения для гостей барнаульского зоопарка в летний сезон.