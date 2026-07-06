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Барнаульский зоопарк стал еще уютнее благодаря островкам "оазиса"

Новые объекты установили специально для того, чтобы сделать отдых посетителей более комфортным в период летнего зноя

06 июля 2026, 11:48, ИА Амител

Островок "оазиса" / Фото: барнаульский зоопарк
Островок "оазиса" / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке появились новые объекты для посетителей — на территории установили несколько фонтанов, которые помогут освежиться в жаркие летние дни. Теперь во время прогулки гости могут не только наблюдать за животными, любоваться зелеными насаждениями и арт-объектами, но и воспользоваться охлаждающими водными зонами.

Один из фонтанов представляет собой конструкцию, из которой струи воды бьют вверх и распыляются мелкими каплями. Второй выполнен в виде водяной арки, через которую можно пройти, чтобы охладиться в жаркую погоду.

В зоопарке отметили, что новые объекты установили специально для того, чтобы сделать отдых посетителей более комфортным в период летнего зноя.

«Представьте: яркое солнышко, любимые животные и прохладная водичка рядом, чтобы взбодриться в любой момент. Мы позаботились о том, чтобы вода в фонтанчиках была кристально чистой, так что за гигиену можно не переживать — смело освежайтесь и заряжайтесь энергией!» — сообщили в администрации зоопарка.

Новые фонтаны уже доступны для посетителей и стали еще одной точкой притяжения для гостей барнаульского зоопарка в летний сезон.

Барнаул Барнаульский зоопарк лето
       

Комментарии 4

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Гость

14:05:47 06-07-2026

Молодец Писарев!

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Гость

18:52:21 06-07-2026

Какой гоблин минусует?

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Гостья

21:47:12 06-07-2026

Барнаульский зоопарк самый уютный! Большое спасибо, это огромная работа и высокая ответственность!

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Гость

19:47:24 07-07-2026

Большое спасибо всем сотрудникам нашего зоопарка

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