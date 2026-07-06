В Магаданской области ищут пятерых туристов, пропавших во время сплава

Группа не завершила маршрут по рекам Иганджа и Армань в оговоренные сроки

06 июля 2026, 12:55, ИА Амител

В Магаданской области ищут пропавших туристов / Фото: стоп-кадр с видео МЧС Магаданской области

В Магаданской области ведутся поиски группы из пяти туристов, пропавших во время сплава по рекам Иганджа и Армань.

По данным ГУ МЧС России по Магаданской области, 6 июля была начата поисковая операция: группа зарегистрировалась, но в оговоренные сроки не завершила маршрут. Как сообщили в пресс‑службе ведомства, к предполагаемому участку маршрута уже выдвинулись спасатели.

Для поддержки наземной группировки готовится к вылету вертолет Ми‑8 Хабаровского авиационно‑спасательного центра. Он позволит расширить зону поисков и оперативнее обследовать труднодоступные участки местности.