Онищенко раскритиковал идею выходного 8 июля только для многодетных семей

Академик объяснил, что такой подход создаст несправедливость

06 июля 2026, 12:02, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС высказался против идеи сделать 8 июля — День семьи, любви и верности — выходным исключительно для многодетных семей. По его мнению, такая мера нереализуема и приведет к несправедливой и технически сложной ситуации.

Академик пояснил, что труд многодетной матери по воспитанию детей сопоставим с полноценной работой, поэтому выделять для нее отдельный выходной, пока остальные граждане продолжают трудиться, нецелесообразно.

Вместо этого Онищенко предложил придать 8 июля статус общенационального праздничного дня. Такой праздник, по словам зампреда РАО, должен быть посвящен вопросам воспитания и активной популяризации ценностей многодетности.

Он подчеркнул, что подобный подход будет особенно полезен для молодежи, которая только планирует создать семью: общий праздник сможет стать для молодых людей важным ориентиром и стимулом.

«Сделайте его, в конце концов, праздничным днем», — заявил он.

Онищенко отметил, что многодетные семьи уже осознанно взяли на себя большую ответственность за будущее страны.