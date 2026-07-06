НОВОСТИОбщество

Онищенко раскритиковал идею выходного 8 июля только для многодетных семей

Академик объяснил, что такой подход создаст несправедливость

06 июля 2026, 12:02, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС высказался против идеи сделать 8 июля — День семьи, любви и верности — выходным исключительно для многодетных семей.  По его мнению, такая мера нереализуема и приведет к несправедливой и технически сложной ситуации.

Академик пояснил, что труд многодетной матери по воспитанию детей сопоставим с полноценной работой, поэтому выделять для нее отдельный выходной, пока остальные граждане продолжают трудиться, нецелесообразно. 

Вместо этого Онищенко предложил придать 8 июля статус общенационального праздничного дня. Такой праздник, по словам зампреда РАО, должен быть посвящен вопросам воспитания и активной популяризации ценностей многодетности.

Он подчеркнул, что подобный подход будет особенно полезен для молодежи, которая только планирует создать семью: общий праздник сможет стать для молодых людей важным ориентиром и стимулом.

 «Сделайте его, в конце концов, праздничным днем», — заявил он.

Онищенко отметил, что многодетные семьи уже осознанно взяли на себя большую ответственность за будущее страны. 

Многодетная семья / Изображение сгенерировано DALL-E / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

выходные Многодетные семьи
       

Комментарии 3

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Вежливый Человек

12:31:53 06-07-2026

Его мнение кому то важно?

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Мусик

13:37:01 06-07-2026

Вежливый Человек (12:31:53 06-07-2026) Его мнение кому то важно?... благодаря этой новости я вспомнил что есть такой Онищенко академик

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Гость

15:11:29 06-07-2026

Выходной всем!!!

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