Онищенко раскритиковал идею выходного 8 июля только для многодетных семей
Академик объяснил, что такой подход создаст несправедливость
06 июля 2026, 12:02, ИА Амител
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС высказался против идеи сделать 8 июля — День семьи, любви и верности — выходным исключительно для многодетных семей. По его мнению, такая мера нереализуема и приведет к несправедливой и технически сложной ситуации.
Академик пояснил, что труд многодетной матери по воспитанию детей сопоставим с полноценной работой, поэтому выделять для нее отдельный выходной, пока остальные граждане продолжают трудиться, нецелесообразно.
Вместо этого Онищенко предложил придать 8 июля статус общенационального праздничного дня. Такой праздник, по словам зампреда РАО, должен быть посвящен вопросам воспитания и активной популяризации ценностей многодетности.
Он подчеркнул, что подобный подход будет особенно полезен для молодежи, которая только планирует создать семью: общий праздник сможет стать для молодых людей важным ориентиром и стимулом.
«Сделайте его, в конце концов, праздничным днем», — заявил он.
Онищенко отметил, что многодетные семьи уже осознанно взяли на себя большую ответственность за будущее страны.
12:31:53 06-07-2026
Его мнение кому то важно?
13:37:01 06-07-2026
Вежливый Человек (12:31:53 06-07-2026) Его мнение кому то важно?... благодаря этой новости я вспомнил что есть такой Онищенко академик
15:11:29 06-07-2026
Выходной всем!!!