Подросток прострелил ногу ребенку в алтайском селе

Полицейским он заявил, что целился исключительно в птиц

06 июля 2026, 11:27, ИА Амител

Пневматическая винтовка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 17-летний подросток выстрелил в ногу ребенку, сообщает "Барнаул 22". Инцидент произошел 30 июня в селе Панфилово Калманского района.

Как рассказала мать пострадавшего, ее сын находился на улице, когда услышал выстрел и почувствовал боль в бедре. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу в Барнаул, где под общим наркозом извлекли пулю. Сейчас ребенок получает лечение.

Выяснилось, что стрельбу из пневматической винтовки вел 17-летний подросток на соседнем участке. Полицейским он заявил, что целился исключительно в птиц.

«Написано заявление в ОП Калманского района. Оружие у стрелка, по нашим сведениям, изъяли на четвертые сутки после жалобы на имя начальника ОП и прокуратуры. Просим Следственный комитет подключиться к расследованию данного события», — отметила женщина.

Обновлено в 11:50

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам "умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия". Региональная прокуратура проводит проверку причин и условий произошедшего.Ранее в Алтайском крае 13-летний мальчик случайно застрелил 11-летнюю девочку. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.