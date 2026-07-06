Бастрыкин взял на контроль расследование дела об удержании ребенка в гараже в Барнауле
Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности произошедшего
06 июля 2026, 12:33, ИА Амител
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Алтайском крае, сообщает информационный центр ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Барнауле мужчина после конфликта с несовершеннолетним применил к нему силу и удерживал в гараже.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
13:00:52 06-07-2026
господин Бастрыкин, взял бы на контроль бенз. А то какя то дичь творится. подвидом 100 бенза продают что есть, по завышенной цене, либо толкают бенз только за наличку чтобы уйти от ФАС и обоснований цен.
Вообще когда закончат на народе наживаться эти толстосумы?!
13:24:21 06-07-2026
Гость (13:00:52 06-07-2026) господин Бастрыкин, взял бы на контроль бенз. А то какя то д... извинись.
13:46:55 06-07-2026
Гость (13:24:21 06-07-2026) извинись. ... не спугивайте - оппозиционера только Рубцовск исправит.