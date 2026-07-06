Бастрыкин взял на контроль расследование дела об удержании ребенка в гараже в Барнауле

Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности произошедшего

06 июля 2026, 12:33, ИА Амител

В Барнауле мужчина удерживал ребенка в гараже / Фото: vk.com/infocentrskrf

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Алтайском крае, сообщает информационный центр ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Барнауле мужчина после конфликта с несовершеннолетним применил к нему силу и удерживал в гараже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).