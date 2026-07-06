"Новые люди" выдвинули 382 кандидата на выборы в Госдуму

Федеральный список партии возглавили Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева

06 июля 2026, 14:02, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия "Новые люди" утвердила кандидатов на выборы депутатов Госдумы. В съезде, который прошел в Москве 1 июля, участвовали представители разных регионов России, в том числе Алтайского края. Одной из главных тем предвыборной программы, которую также обсудили на мероприятии, стало сокращение необоснованных ограничений.

Первым номером федерального списка стал лидер партии, предприниматель Алексей Нечаев. Вторую позицию занял вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты России Владислав Даванков. Третьей стала депутат Госдумы и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

В партийный список также вошли представители бизнеса, медицины, общественных организаций и благотворительных проектов. Среди них — невролог из Иркутска Евгений Файзулин, участник СВО Александр Зицер и руководитель программы студенческого предпринимательства "Я в деле" Георгий Зайцев.

Съезд "Новых людей" / Фото: пресс-служба партии

Как пояснил Нечаев, партия решила выдвинуть кандидатов, которые имеют опыт работы вне политики, знают проблемы жителей и уже реализуют проекты в своих регионах.

На выборах партия намерена расширить свое представительство в нижней палате парламента. Всего съезд выдвинул 382 кандидата. Их средний возраст составляет 38 лет.

Согласно рейтингу ВЦИОМ, опубликованному 3 июля, поддержка "Новых людей" достигла 11,5%. Партия заняла вторую строчку после "Единой России", которую поддержали 32,6% опрошенных. Результат КПРФ составил 11,3%, ЛДПР — 9%, партии "Справедливая Россия" — 5,4%. Сейчас во фракцию "Новых людей" входят 15 депутатов.

Съезд "Новых людей" / Фото: пресс-служба партии

Добавим, что на федеральном уровне партийные съезды по выдвижению кандидатов уже провели почти все участники избирательного цикла 2026 года: "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина", Партия прямой демократии, "Зеленые". Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября.