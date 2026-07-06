Близким родственникам пациентов разрешат получать медицинские справки с 1 сентября

Их можно будет оформлять в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия

06 июля 2026, 13:21, ИА Амител

Справка о прохождении медкомиссии / Фото: из архива amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. Его утвердил Минздрав, а подробности раскрыл депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с РИА Новости. Изменения призваны сделать получение медицинской документации удобнее как для самих пациентов, так и для их близких.

Одно из ключевых нововведений — расширение круга лиц, которые вправе запрашивать медицинские документы. Теперь справки и заключения смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники. При этом выдача документов возможна лишь в тех случаях, когда соответствующие сведения уже зафиксированы в медицинской документации пациента.

Упрощается и форма оформления справок: если законом не предусмотрен специальный шаблон, документы разрешат составлять в произвольной форме. Кроме того, станет проще получать справки в электронном виде — отдельное согласие пациента на такую форму больше не потребуется. По словам депутата, это важный этап цифровизации и повышения доступности медицинской информации.

Еще одно значимое изменение касается работы отдельных медучреждений. Так, с 1 сентября отменяется требование об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля помощи в организациях, которые оказывают психиатрическую, наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ‑инфицированным гражданам.

Как подчеркнул Панеш, новый порядок особенно облегчит жизнь тем, кто ухаживает за пожилыми или тяжелобольными родственниками. Теперь не придется лишний раз приводить человека в поликлинику ради получения справки. Документ можно оформить через врача или в электронном виде — главное, чтобы данные уже были внесены в медицинскую карту.