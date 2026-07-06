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В Госдуме планируют увеличить вдвое число оснований для выдворения мигрантов

Принятие инициативы позволит повысить уровень общественной безопасности

06 июля 2026, 14:33, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России могут почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, депутаты на текущей неделе продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Изначально предлагалось увеличить число соответствующих статей КоАП РФ с 22 до 43. Однако после поступления поправок перечень может вырасти до 45 статей.

В частности, в список планируют включить правонарушения, связанные с дискриминацией по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и другим основаниям.

Кроме того, поводом для выдворения может стать неповиновение законным требованиям военнослужащего, исполняющего обязанности по охране государственной границы России.

По мнению Вячеслава Володина, принятие инициативы позволит повысить уровень общественной безопасности и будет способствовать наведению порядка в сфере миграции.

Законопроекты пока находятся на рассмотрении Государственной Думы. Если изменения будут приняты, перечень административных правонарушений, предусматривающих выдворение иностранных граждан, увеличится с нынешних 22 до 45 статей.

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Почти полсотни мигрантов выдворили из Алтайского края за пять месяцев

Основанием послужили нарушения миграционного законодательства
НОВОСТИОбщество

Россия Госдума Мигранты
       

Комментарии 8

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Иванна

15:09:17 06-07-2026

Напрасно, пусть люди работают, но вот семьи то зачем сюда везут. Ведь аулами едут, а это пенсии, пособия и т.д.

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Гость

17:05:32 06-07-2026

Иванна (15:09:17 06-07-2026) Напрасно, пусть люди работают, но вот семьи то зачем сюда ве... В 90-х таджики убивали и насиловали русских, выгоняли из Таджикистана, говорили, что русские во всем виноваты. Сейчас опять в плохую Россию приехали.

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Иииииииигорь...

16:53:21 06-07-2026

Что бы не выдворять-запускать не надо..

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Гость

21:11:49 06-07-2026

Никто их не выдворяет не ведитесь, это такая же машинная возня как борьба с мошенниками, одной рукой дверь закрывают, а другой открывают, у ТРЦ Весна, Простор, Огни каждый день мигранты торгуют контрафактным парфюмом и никто их не трогает.

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Мы

03:53:14 07-07-2026

Зачем так строго? На данный момент, принятых законов уже достаточно. Те законы, что анонсируют избыточны и вредны для РФ.

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Гость

03:54:13 07-07-2026

Может хватит гайки затягивать

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Гость

03:55:46 07-07-2026

По гражданам РФ ударит. Особенно по тем кто сейчас не в РФ находится.

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Гость

09:33:23 07-07-2026

Гость (03:55:46 07-07-2026) По гражданам РФ ударит. Особенно по тем кто сейчас не в РФ н... Выдворять будут тех, кто не скрывая ненавидит русских и коренные народы РФ, плюет на наши культурные традиции, высмеивает нашу религию. Это вредоносно в любое время, а в текущее - может быть фатально. Лоббистов мигрантизации со своими фестивалями плова тоже бы куда нибудь выслать подальше, что бы не отсвечивали

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