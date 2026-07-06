В Госдуме планируют увеличить вдвое число оснований для выдворения мигрантов

Принятие инициативы позволит повысить уровень общественной безопасности

06 июля 2026, 14:33, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России могут почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, депутаты на текущей неделе продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Изначально предлагалось увеличить число соответствующих статей КоАП РФ с 22 до 43. Однако после поступления поправок перечень может вырасти до 45 статей.

В частности, в список планируют включить правонарушения, связанные с дискриминацией по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и другим основаниям.

Кроме того, поводом для выдворения может стать неповиновение законным требованиям военнослужащего, исполняющего обязанности по охране государственной границы России.

По мнению Вячеслава Володина, принятие инициативы позволит повысить уровень общественной безопасности и будет способствовать наведению порядка в сфере миграции.

Законопроекты пока находятся на рассмотрении Государственной Думы. Если изменения будут приняты, перечень административных правонарушений, предусматривающих выдворение иностранных граждан, увеличится с нынешних 22 до 45 статей.