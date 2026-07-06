В Госдуме планируют увеличить вдвое число оснований для выдворения мигрантов
Принятие инициативы позволит повысить уровень общественной безопасности
06 июля 2026, 14:33, ИА Амител
В России могут почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, депутаты на текущей неделе продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Изначально предлагалось увеличить число соответствующих статей КоАП РФ с 22 до 43. Однако после поступления поправок перечень может вырасти до 45 статей.
В частности, в список планируют включить правонарушения, связанные с дискриминацией по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и другим основаниям.
Кроме того, поводом для выдворения может стать неповиновение законным требованиям военнослужащего, исполняющего обязанности по охране государственной границы России.
По мнению Вячеслава Володина, принятие инициативы позволит повысить уровень общественной безопасности и будет способствовать наведению порядка в сфере миграции.
Законопроекты пока находятся на рассмотрении Государственной Думы. Если изменения будут приняты, перечень административных правонарушений, предусматривающих выдворение иностранных граждан, увеличится с нынешних 22 до 45 статей.
15:09:17 06-07-2026
Напрасно, пусть люди работают, но вот семьи то зачем сюда везут. Ведь аулами едут, а это пенсии, пособия и т.д.
17:05:32 06-07-2026
Иванна (15:09:17 06-07-2026) Напрасно, пусть люди работают, но вот семьи то зачем сюда ве... В 90-х таджики убивали и насиловали русских, выгоняли из Таджикистана, говорили, что русские во всем виноваты. Сейчас опять в плохую Россию приехали.
16:53:21 06-07-2026
Что бы не выдворять-запускать не надо..
21:11:49 06-07-2026
Никто их не выдворяет не ведитесь, это такая же машинная возня как борьба с мошенниками, одной рукой дверь закрывают, а другой открывают, у ТРЦ Весна, Простор, Огни каждый день мигранты торгуют контрафактным парфюмом и никто их не трогает.
03:53:14 07-07-2026
Зачем так строго? На данный момент, принятых законов уже достаточно. Те законы, что анонсируют избыточны и вредны для РФ.
03:54:13 07-07-2026
Может хватит гайки затягивать
03:55:46 07-07-2026
По гражданам РФ ударит. Особенно по тем кто сейчас не в РФ находится.
09:33:23 07-07-2026
Гость (03:55:46 07-07-2026) По гражданам РФ ударит. Особенно по тем кто сейчас не в РФ н... Выдворять будут тех, кто не скрывая ненавидит русских и коренные народы РФ, плюет на наши культурные традиции, высмеивает нашу религию. Это вредоносно в любое время, а в текущее - может быть фатально. Лоббистов мигрантизации со своими фестивалями плова тоже бы куда нибудь выслать подальше, что бы не отсвечивали