Кража с необычным "уловом": в Алтайском крае подросток похитил из киоска 100 литров пива

По предварительным данным, ущерб превысил 30 тысяч рублей

06 июля 2026, 13:08, ИА Амител

Кружка пива / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском районе сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже 100 литров пива из сельского киоска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в полицию обратился 42-летний представитель торговой точки. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал дверь киоска и похитил кеги с пивом общим объемом 100 литров. Предварительно установлено, что ущерб превысил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель поселка Катунь.

Во время осмотра места жительства подростка сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество. На допросе несовершеннолетний признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище"). Расследование продолжается.