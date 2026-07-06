Кража с необычным "уловом": в Алтайском крае подросток похитил из киоска 100 литров пива
По предварительным данным, ущерб превысил 30 тысяч рублей
06 июля 2026, 13:08, ИА Амител
В Алтайском районе сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже 100 литров пива из сельского киоска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в полицию обратился 42-летний представитель торговой точки. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал дверь киоска и похитил кеги с пивом общим объемом 100 литров. Предварительно установлено, что ущерб превысил 30 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель поселка Катунь.
Во время осмотра места жительства подростка сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество. На допросе несовершеннолетний признал свою вину.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище"). Расследование продолжается.
13:25:09 06-07-2026
прямо «Человек и закон» вспомнил... милое детство...
16:56:12 06-07-2026
100 литров пива цена 30 тысяч рублей? Совсем озверели что ли?