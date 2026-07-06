Мобильный интернет в России ускорят при помощи ИИ
Технологии помогают перераспределять нагрузку, быстрее устранять неполадки и повышать пропускную способность сетей
06 июля 2026, 14:57, ИА Амител
В России намерены масштабно использовать искусственный интеллект в телеком‑отрасли. Это должно помочь увеличить скорость мобильного интернета и повысить устойчивость сетей. Как сообщают "Известия" со ссылкой на документы Минцифры, соответствующие предложения включены в проект поправок к стратегии развития отрасли связи до 2035 года и сейчас проходят межведомственное согласование.
Как отмечает ведомство, операторы связи уже провели пилотные внедрения ИИ‑систем для управления сетями. Результаты показывают рост пропускной способности на 20–30% и сокращение задержек передачи данных на 50%. В рамках дальнейшего развития планируется создать национальные ИИ‑платформы, которые будут решать комплекс задач — от динамического распределения радиочастотного спектра до прогнозирования нагрузки на сеть.
«Технологии искусственного интеллекта можно задействовать для гибкой настройки параметров базовых станций, оперативного управления спектром частот и заблаговременного планирования пиковых нагрузок. Это особенно актуально при развертывании сетей 5G и 6G. При этом ИИ окажется полезен и для существующих LTE‑сетей: он сможет перераспределять трафик, направляя его в свободные каналы и снимая нагрузку с перегруженных участков», — говорится в публикации.
Помимо улучшения качества связи, применение ИИ в телекоме нацелено на решение ряда других задач: выявление мошеннических звонков, защиту от DDoS‑атак, контроль энергопотребления оборудования и профилактику технических сбоев.
Представители крупнейших операторов — МТС, Т2, "Билайн" и "МегаФон" — подтвердили, что уже используют либо тестируют ИИ‑решения для анализа работы сетей, балансировки нагрузки и более быстрого устранения неполадок.
15:06:50 06-07-2026
Пока кроме снижения скорости и блокировок больше ничего не ощущается.
15:17:47 06-07-2026
Как можно улучшить связи если её специально глушит РКН
16:00:24 06-07-2026
Т.е выделено 60 млрд на замедление, чтобы начать ускорение ?
16:14:24 06-07-2026
Фаерволы все свои РКН и ФСБ пусть отключат и все будет летать
16:43:11 06-07-2026
Вы его глушите уже год.
правда непонятно зачем, безопаснее это все не стало
16:50:51 06-07-2026
Капец интернету
20:04:50 06-07-2026
ИИ увеличит, а РКН уменьшит!