Мобильный интернет в России ускорят при помощи ИИ

Технологии помогают перераспределять нагрузку, быстрее устранять неполадки и повышать пропускную способность сетей

06 июля 2026, 14:57, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В России намерены масштабно использовать искусственный интеллект в телеком‑отрасли. Это должно помочь увеличить скорость мобильного интернета и повысить устойчивость сетей. Как сообщают "Известия" со ссылкой на документы Минцифры, соответствующие предложения включены в проект поправок к стратегии развития отрасли связи до 2035 года и сейчас проходят межведомственное согласование.

Как отмечает ведомство, операторы связи уже провели пилотные внедрения ИИ‑систем для управления сетями. Результаты показывают рост пропускной способности на 20–30% и сокращение задержек передачи данных на 50%. В рамках дальнейшего развития планируется создать национальные ИИ‑платформы, которые будут решать комплекс задач — от динамического распределения радиочастотного спектра до прогнозирования нагрузки на сеть.

«Технологии искусственного интеллекта можно задействовать для гибкой настройки параметров базовых станций, оперативного управления спектром частот и заблаговременного планирования пиковых нагрузок. Это особенно актуально при развертывании сетей 5G и 6G. При этом ИИ окажется полезен и для существующих LTE‑сетей: он сможет перераспределять трафик, направляя его в свободные каналы и снимая нагрузку с перегруженных участков», — говорится в публикации.

Помимо улучшения качества связи, применение ИИ в телекоме нацелено на решение ряда других задач: выявление мошеннических звонков, защиту от DDoS‑атак, контроль энергопотребления оборудования и профилактику технических сбоев.

Представители крупнейших операторов — МТС, Т2, "Билайн" и "МегаФон" — подтвердили, что уже используют либо тестируют ИИ‑решения для анализа работы сетей, балансировки нагрузки и более быстрого устранения неполадок.