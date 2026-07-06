Врач объяснила, как правильно настроить кондиционер, чтобы он не был опасен для здоровья
Длительное воздействие направленного потока холодного воздуха приводит к снижению иммунитета
06 июля 2026, 14:17, ИА Амител
Кондиционер может быть опасен для здоровья и его важно использовать правильно. Об этом "КП-Челябинск" рассказала заведующая терапевтическим отделением микрорайона Чурилово ГКП № 8 Шушаник Маквецян.
Врач отметила, что длительное воздействие направленного потока холодного воздуха приводит к снижению иммунитета:
«Переохлаждение может спровоцировать простуду, а также стать триггером для обострения хронических заболеваний, включая проблемы с почками. Под прямым потоком воздуха легко "застудить" мышцы шеи и спины, что приводит к острой боли — миозиту или невралгии».
Также опасность представляют пыль и микроорганизмы, которые скапливаются в кондиционерах. Поэтому необходимо чистить фильтры.
«Могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. А сам кондиционер сильно сушит воздух, что приводит к сухости кожи и слизистой глаз», — указала специалист.
Маквецян рекомендует правильно настраивать кондиционер: разница между температурой воздуха на улице и в помещении должна быть не более 7–8 градусов, при этом поток воздуха следует направить на потолок.
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14:41:04 06-07-2026
Не боле 5-6 от температуры в тени!
16:12:39 06-07-2026
Гость (14:41:04 06-07-2026) Не боле 5-6 от температуры в тени!... Да да, в Дубае температура в тени в июне 40, вы тогда в квартире поставите 35?)))