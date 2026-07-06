Улицу Промышленную в Бийске закрыли для движения до конца июля
На данном участке специалисты продолжают ремонт коммунальных сетей
06 июля 2026, 13:36, ИА Амител
В Бийске с 6 июля временно ограничили движение транспорта на участке улицы Промышленной в связи с ремонтом тепловых сетей, сообщили в администрации города.
Сквозной проезд закрыт на пересечении улиц Промышленной и Митрофанова. Ограничения будут действовать до 31 июля. В мэрии пояснили, что на данном участке специалисты продолжают ремонт коммунальных сетей.
На время проведения работ движение общественного транспорта организовано по улице Митрофанова.
«Уважаемые водители! Учитывайте данную информацию и заранее планируйте пути объезда», — обратились к автомобилистам в администрации Бийска.
Городские власти рекомендуют водителям заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов в районе проведения ремонтных работ.
13:39:54 06-07-2026
бензин не давать, улицы закрыть.
и будет тишина... ляпота...