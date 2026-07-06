В Алтайском крае средняя зарплата впервые превысила 70 тысяч рублей

При этом по уровню доходов край пока отстает от других регионов Сибири

06 июля 2026, 14:48, ИА Амител

Зарплата / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован рост заработных плат — как в номинальном, так и в реальном выражении. По данным Алтайкрайстата, средняя номинальная зарплата в регионе по итогам апреля 2026 года достигла 71 881 рубля. За год этот показатель увеличился на 14,9%, а с учетом инфляции рост составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

В период с января по апрель 2026 года среднемесячная зарплата жителей края составила 67 954 рубля. Относительно того же периода 2025 года это соответствует росту на 14,7% в номинальном выражении и на 8,3% — в реальном.

Отдельно стоит отметить динамику первых месяцев года. Так, за январь — март 2026 года средняя зарплата в регионе поднялась до 66 329 рублей, что на 3,2% выше показателя двух предыдущих месяцев. При этом, несмотря на положительную динамику, Алтайский край остается регионом с самым низким уровнем заработных плат среди субъектов Сибирского федерального округа.