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В Алтайском крае средняя зарплата впервые превысила 70 тысяч рублей

При этом по уровню доходов край пока отстает от других регионов Сибири

06 июля 2026, 14:48, ИА Амител

Зарплата / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Зарплата / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован рост заработных плат — как в номинальном, так и в реальном выражении. По данным Алтайкрайстата, средняя номинальная зарплата в регионе по итогам апреля 2026 года достигла 71 881 рубля. За год этот показатель увеличился на 14,9%, а с учетом инфляции рост составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

В период с января по апрель 2026 года среднемесячная зарплата жителей края составила 67 954 рубля. Относительно того же периода 2025 года это соответствует росту на 14,7% в номинальном выражении и на 8,3% — в реальном.

Отдельно стоит отметить динамику первых месяцев года. Так, за январь — март 2026 года средняя зарплата в регионе поднялась до 66 329 рублей, что на 3,2% выше показателя двух предыдущих месяцев. При этом, несмотря на положительную динамику, Алтайский край остается регионом с самым низким уровнем заработных плат среди субъектов Сибирского федерального округа.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край зарплаты
       

Комментарии 6

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Ева

14:52:03 06-07-2026

Кто эти люди , лично в нашей компании наблюдается значительный спад

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@

14:52:31 06-07-2026

Смешно.

По пунктам:
1. инфляция
2. СРЕДНЯЯ зарплата.

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Мимопроходящий

16:11:15 06-07-2026

"В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно.." (с)
Нет оснований для тревоги, г-н пр-т.

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Гость

17:01:42 06-07-2026

КЛЮЧЕВОЕ- край отстает от других регионов Сибири.
Зарплаты растут практически везде. Какая средняя зарплата по России? На каком месте край в таблице по зарплатам?

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Гость

23:54:33 06-07-2026

Уже утомили...

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Гость

22:28:15 07-07-2026

Теперь понятно, почему в начале года премия была, статистику собрали и снова зарплату к 30-40 тысячам вернули.

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