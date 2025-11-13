"Газпромнефть" стала лучшей сетью АЗС года в премии "Выбор потребителей – 2025"

Компанию признали лидером в категории "Сеть АЗС года" за внедрение цифровых технологий и высокое качество обслуживания

13 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Руководитель сети АЗС "Газпромнефть" Олег Кузьменков / Фото: Алексей Орлов

Сеть автозаправочных станций "Газпромнефть" получила титул "Сеть АЗС года" на престижной премии "Выбор потребителей – 2025". Это признание эксперты объясняют высокими стандартами обслуживания и системным внедрением цифровых технологий, направленных на удобство и скорость обслуживания клиентов.

Компания управляет более 1550 автозаправочными станциями в 50 регионах России, и регулярно попадает в число лидеров по удовлетворенности и лояльности клиентов.

В основе победы – комплексная работа с клиентами, а также цифровизация процессов. Станции самообслуживания, через которые пользователи могут оплачивать топливо и товары, а также использовать мобильные приложения для удобства, стали ярким примером такого подхода.

Кроме того, более 70% всех транзакций на станциях "Газпромнефть" проходят через цифровые решения, что увеличивает пропускную способность АЗС на 20–25%. Это позволяет сети эффективно обслуживать больший поток клиентов без ущерба для качества обслуживания. Внедрение "цифровых двойников" бизнес-процессов помогает автоматизировать рутинные задачи, такие как контроль оборудования и управление заказами, позволяя персоналу сосредоточиться на взаимодействии с клиентами.

«Лидерство в премии – это подтверждение того, что мы точно реагируем на меняющиеся ожидания автомобилистов: им важны скорость и персонализированный сервис, поддерживаемые современными цифровыми решениями. Поэтому мы развиваем станции как пространство, где технологии дополняют человеческое участие. Наша цель – чтобы на любой АЗС, в любой точке страны нашим гостям было комфортно», – отметил руководитель сети АЗС "Газпромнефть" Олег Кузьменков.

Добавим, что победителей премии выбирают на основании оценки экспертов, анализа рынка и с учетом обратной связи от автомобилистов.

Сеть АЗС "Газпромнефть" стала лучшей сетью АЗС года / Фото: Алексей Орлов