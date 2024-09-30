Где отучиться на тракториста-машиниста и водителя спецтехники онлайн?

Рассказываем, как обрести востребованную профессию

30 сентября 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KVqoV

Водитель спецтехники / Фото: freepik.com

Только за 2023 год, по данным одного из ведущих трудовых порталов, спрос на трактористов в стране вырос в среднем на 21,5%. В отдельных регионах показатель был еще выше (например, в Краснодарском крае потребность в квалифицированных специалистах выросла на 27,4%). Первая тракторная школа предлагает пройти обучение на тракториста-машиниста, водителя самоходных машин, внедорожного автомобильного и мототранспорта, машиниста дорожно-строительной техники. Рассказываем об особенностях образовательных курсов.

Какие профессии востребованы?

Спецтехника востребована практически во всех сферах деятельности: ее можно встретить и на складах, и на стройплощадках, и в поле, и во многих других местах. И рынок испытывает дефицит трактористов-машинистов. Это специалисты, которые занимаются управлением, обслуживанием и текущим ремонтом колесных и гусеничных тракторов. Представители этой профессии востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, строительстве, лесозаготовительной сфере, а также в коммунальном хозяйстве.

Также есть острая нехватка кадров среди водителей карьерных самосвалов, электропогрузчиков, мини-экскаваторов, грейдеров, экскаваторов, фронтальных погрузчиков, комбайнов, культиваторов и т.д.

Зачем проходить обучение?

Чтобы получить права на управление трактором или каким-либо видом самоходной техники, необходимо пройти обучение в специализированном учебном центре, который имеет лицензию Министерства образования и аккредитацию Гостехнадзора. Именно последний орган отвечает за выдачу водительских удостоверений соответствующей категории обучающихся.

Как проходит обучение?

Современные обучающие курсы позволяют осваивать теоретический курс в онлайн-формате. Практическая часть занятий проходит строго на специально оборудованных площадках. Часть учебного времени отводят на освоение правил обслуживания машин. Экзамен включает сдачу теории, площадки и маршрута, разработанного для конкретного вида спецтехники.

Как выбрать курсы?

Чтобы права были легитимными, учебное заведение должно быть аккредитовано Гостехнадзором, а также иметь действующую лицензию. Эту информацию стоит проверить на официальном сайте центра. Также стоит обращать внимание на:

репутацию учебного центра;

ассортимент учебных программ;

полноту курсов (сколько часов отводят на теорию и практику, что проходят ученики);

документы, выдаваемые после прохождения курсов.

Важно понимать, что практическая часть не может осуществляться онлайн. К сожалению, сегодня в интернете можно встретить и такие сомнительные предложения. Права, полученные в процессе онлайн-обучения, не являются легитимными.

ИП Бебех Артур Анатольевич

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