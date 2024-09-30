Где отучиться на тракториста-машиниста и водителя спецтехники онлайн?
Рассказываем, как обрести востребованную профессию
30 сентября 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KVqoV
Только за 2023 год, по данным одного из ведущих трудовых порталов, спрос на трактористов в стране вырос в среднем на 21,5%. В отдельных регионах показатель был еще выше (например, в Краснодарском крае потребность в квалифицированных специалистах выросла на 27,4%). Первая тракторная школа предлагает пройти обучение на тракториста-машиниста, водителя самоходных машин, внедорожного автомобильного и мототранспорта, машиниста дорожно-строительной техники. Рассказываем об особенностях образовательных курсов.
Какие профессии востребованы?
Спецтехника востребована практически во всех сферах деятельности: ее можно встретить и на складах, и на стройплощадках, и в поле, и во многих других местах. И рынок испытывает дефицит трактористов-машинистов. Это специалисты, которые занимаются управлением, обслуживанием и текущим ремонтом колесных и гусеничных тракторов. Представители этой профессии востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, строительстве, лесозаготовительной сфере, а также в коммунальном хозяйстве.
Также есть острая нехватка кадров среди водителей карьерных самосвалов, электропогрузчиков, мини-экскаваторов, грейдеров, экскаваторов, фронтальных погрузчиков, комбайнов, культиваторов и т.д.
Зачем проходить обучение?
Чтобы получить права на управление трактором или каким-либо видом самоходной техники, необходимо пройти обучение в специализированном учебном центре, который имеет лицензию Министерства образования и аккредитацию Гостехнадзора. Именно последний орган отвечает за выдачу водительских удостоверений соответствующей категории обучающихся.
Как проходит обучение?
Современные обучающие курсы позволяют осваивать теоретический курс в онлайн-формате. Практическая часть занятий проходит строго на специально оборудованных площадках. Часть учебного времени отводят на освоение правил обслуживания машин. Экзамен включает сдачу теории, площадки и маршрута, разработанного для конкретного вида спецтехники.
Как выбрать курсы?
Чтобы права были легитимными, учебное заведение должно быть аккредитовано Гостехнадзором, а также иметь действующую лицензию. Эту информацию стоит проверить на официальном сайте центра. Также стоит обращать внимание на:
- репутацию учебного центра;
- ассортимент учебных программ;
- полноту курсов (сколько часов отводят на теорию и практику, что проходят ученики);
- документы, выдаваемые после прохождения курсов.
Важно понимать, что практическая часть не может осуществляться онлайн. К сожалению, сегодня в интернете можно встретить и такие сомнительные предложения. Права, полученные в процессе онлайн-обучения, не являются легитимными.
ИП Бебех Артур АнатольевичРеклама
16:55:03 30-09-2024
Она не потребность выросла,а просто больше объявлений стали давать
17:00:30 30-09-2024
Фигня вопрос. Берешь Ворлд оф танкс и готово - через пару дней готовый тракторист! Если еще НФС пройти - вааще огонь
17:13:41 30-09-2024
НФС прошел... Педалил по городу. Гайцы изловили. Тиранили. Штраф. Авто на стоянку. Тьфу.
00:25:52 01-10-2024
На машиниста я отучился. Вот где отучиться на тракториста?
10:14:00 01-10-2024
если учитывать, что трактористов забрали сами знаете куда, вот вам и спрос возрос.
21:08:58 02-10-2024
Водители более востребованная профессия, лучше учится на категорию с