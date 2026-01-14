Геннадий Онищенко назвал ЧП в роддоме Новокузнецка "дикой трагедией"
Бывший главный государственный санитарный врач РФ раскритиковал СМИ за освещение работы медучреждения
Произошедшее в начале января в роддоме № 1 Новокузнецка является трагедией, которая не должна была произойти, заявил amic.ru бывший главный государственный санитарный врач РФ и экс-глава Роспотребнадзора, член президиума организации "Лига здоровья нации" Геннадий Онищенко.
Как известно, за время новогодних праздников в новокузнецком родильном доме умерли девять новорожденных. Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, ведущих расследование, сообщал, что у четырех младенцев была диагностирована пневмония, у одного – недоношенность, у других – тяжелая дыхательная недостаточность, внутриутробная инфекция и бронхолегочная дисплазия.
Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко направил в регион комиссию для проверки службы родовспоможения, в которую вошли специалисты НМИЦ им. Кулакова и СПбГПМУ.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уже назвал произошедшее в роддоме Новокузнецка шокирующим случаем.
«Во-первых, это трагедия, дикая трагедия, и другой оценки быть не может. Трагедия, которая должна была быть предотвращена. Не должно ее быть. К сожалению, такие явления происходят в родильных домах не только в нашей стране, но и в мире. Печально, что это произошло в самом индустриально развитом регионе сибирской части России», – прокомментировал новокузнецкое ЧП Геннадий Онищенко.
Он также выразил недовольство некоторыми публикациями в СМИ, которые, по его мнению, неверно оценивают ситуацию, "устраивают танцы на костях", когда пишут, что в этом медучреждении функции врачей выполняли медработники среднего звена:
«В регламенте родов всегда первую скрипку играла акушерка – это медицинский работник со средним образованием. Да, на родах присутствует врач, но именно акушерка ведет роды. Это распределение ролей примерно как в обычном терапевтическом отделении, где уколы делает медсестра».
Конечно, в процессе родов может произойти всякое, заметил Онищенко.
«Если возникают какие-то ситуации, разумеется, подключаются реаниматологи, другие специалисты. Но первую роль, повторю, выполняет акушерка, медработник среднего звена – она принимает на свои руки младенца, отрезает пуповину – это все ее функции. Зачем передергивать?» – заключил бывший глава Роспотребнадзора, заслуженный врач РФ.
Где этот "санитар леса" был, когда здравоохранение разваливали?
Да? И как часто у нас разом в одном роддоме помирает сразу девять младенцев? Да, безусловно, детская смертность есть, и если бы девять детей умерли в разных роддомах по одному, никто бы бучу не поднимал. А когда девять младенцев умирает одновременно в одном месте, кивать и говорить "бывает" - он кого хочет убедить в том, что это нормально?
выводов нет и каких-то ключевых шагов по предупреждению таких случаев.
Видимо ВСЕХ решили простимулровать или кесарить, чтобы в праздник как следует напиваться?...
одна толкотня в ступе. Вспоминается - не дай Бог тебе рожать в новый год в СССР, вот - возвращается, видимо
«Во-первых, это трагедия, дикая трагедия, и другой оценки быть не может.
Это дикая халатность и преступное равнодушие. И там это давно, просто в этот раз перешли все границы и замять начальству не удалось. Вот и всё.
Подсчитайте , Что там в год происходит.
" К сожалению, такие явления происходят в родильных домах не только в нашей стране, но и в мире." =========== Сразу крик на мир. Что за дурацкий прием перевести стрелки на других?
Это не трагедия, а результат системного разрушения системы здравоохранения выразившейся в вопиющую халатность на фоне безнаказанности высших должностных лиц отвечающих за это учреждение.
Вот по всему миру и надо отстреливать убийц.
В таком виде своё детище передал по цепочке. Эпидемиологи позже всех при ковиде встрепенулись и опять в спячку ушли.
не нравится что все всплыло наружу?? да ладно!!
вас только так и тыкать палкой
сидит там на теплом месте
а если бы у него ребенка так умертвили?