Геннадий Онищенко назвал ЧП в роддоме Новокузнецка "дикой трагедией"

Бывший главный государственный санитарный врач РФ раскритиковал СМИ за освещение работы медучреждения

14 января 2026, 17:07, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Произошедшее в начале января в роддоме № 1 Новокузнецка является трагедией, которая не должна была произойти, заявил amic.ru бывший главный государственный санитарный врач РФ и экс-глава Роспотребнадзора, член президиума организации "Лига здоровья нации" Геннадий Онищенко.

Как известно, за время новогодних праздников в новокузнецком родильном доме умерли девять новорожденных. Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, ведущих расследование, сообщал, что у четырех младенцев была диагностирована пневмония, у одного – недоношенность, у других – тяжелая дыхательная недостаточность, внутриутробная инфекция и бронхолегочная дисплазия.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") и ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко направил в регион комиссию для проверки службы родовспоможения, в которую вошли специалисты НМИЦ им. Кулакова и СПбГПМУ.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уже назвал произошедшее в роддоме Новокузнецка шокирующим случаем.

«Во-первых, это трагедия, дикая трагедия, и другой оценки быть не может. Трагедия, которая должна была быть предотвращена. Не должно ее быть. К сожалению, такие явления происходят в родильных домах не только в нашей стране, но и в мире. Печально, что это произошло в самом индустриально развитом регионе сибирской части России», – прокомментировал новокузнецкое ЧП Геннадий Онищенко.

Он также выразил недовольство некоторыми публикациями в СМИ, которые, по его мнению, неверно оценивают ситуацию, "устраивают танцы на костях", когда пишут, что в этом медучреждении функции врачей выполняли медработники среднего звена:

«В регламенте родов всегда первую скрипку играла акушерка – это медицинский работник со средним образованием. Да, на родах присутствует врач, но именно акушерка ведет роды. Это распределение ролей примерно как в обычном терапевтическом отделении, где уколы делает медсестра».

Конечно, в процессе родов может произойти всякое, заметил Онищенко.