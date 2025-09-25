Герой СВО из Алтайского края проходит стажировку в педуниверситете

Никита Рыжих участвует в программе "Время героев", которая готовит военных к работе в органах власти и госкомпаниях

25 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Никита Рыжих т АлтГПУ /Фото: Лев Крюков

Кадровый военный, кавалер двух орденов Мужества, награжденный медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени Никита Рыжих проходит стажировку в Алтайском государственном педуниверситете в рамках федеральной программы "Время героев". Ее реализуют по поручению президента России. Она предназначена для подготовки руководителей из числа участников СВО, которые в дальнейшем смогут работать в органах власти и государственных компаниях.

Во второй поток программы вошли 85 кандидатов с высокими результатами тестирования и значительными военными заслугами. Никита Рыжих – единственный представитель Алтайского края. Стажировка в педуниверситете началась с заседания ректората.

«Программа "Время героев" направлена на подготовку управленцев, участие в заседании ректората позволило нашему гостю познакомиться с процессом принятия важных для организации управленческих решений», – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Далее бывший боец СВО познакомился с работой проректоров, центров и структур университета. Он посетил Центр проведения демонстрационного экзамена, научно-педагогическую библиотеку, Историко-краеведческий музей. Отдельное внимание уделили образовательной и исследовательской деятельности вуза.

Во второй части стажировки военный познакомился с инновационной инфраструктурой университета. Он побывал в технопарке, педагогическом кванториуме, осмотрел новые кабинеты физики ОБЗР и Центр "Доблесть", который сейчас завершают реконструировать.

Никита Рыжих поблагодарил педуниверситет за организацию стажировки и возможность погрузиться в управленческие и образовательные процессы вуза.