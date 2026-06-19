"Главный друг — микроскоп". Патологоанатом о вскрытиях, страхе смерти и работе с живыми

Изучение тел умерших — лишь 20% работы, говорит доктор медицинских наук Владимир Климачев

19 июня 2026, 07:36, ИА Амител

Патологоанатом Владимир Климачев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Патологоанатом — пожалуй, самая загадочная и богатая мифами медицинская специальность. В отличие от коллег-клиницистов, эти врачи никого не лечат: лишь исследуют тела умерших. И привычное другим медикам "спасибо, доктор" патологоанатом, казалось бы, никогда не слышит.

Впрочем, это не совсем правда, замечает Владимир Климачев, который уже много лет заведует патологоанатомическим отделением БСМП № 2 в Барнауле. Он подчеркивает: вопреки стереотипам, патологоанатомам еще как приходится принимать участие в лечении живых пациентов (даже если они об этом не догадываются) — намного чаще, чем вскрывать умерших. И заветное "спасибо" они тоже слышат, но от коллег-врачей.

Накануне Дня медика специалист рассказал корреспонденту amic.ru Саше Соколову о том, из чего состоят будни патологоанатома, похожа ли эта работа на то, что мы видим в кино и что заставляет молодежь выбирать эту специальность.

Владимир Васильевич Климачев — доктор медицинских наук, профессор с гигантским опытом практической работы. В патанатомии он уже 46-й год — с 1980-го. Отделение, которым заведует специалист, — одно из крупнейших в крае. Этот морг обслуживает не только БСМП № 2, но и более 15 других медучреждений.

"80% нашей работы — прижизненная диагностика"

— Владимир Васильевич, для обывателя патологоанатом — это специалист, который только и делает, что проводит вскрытия. Насколько это близко к истине?

— Сегодня — совсем не близко. Конечно, работа с телами умерших, установление заболевания и причины смерти, выдача свидетельства родственникам — это традиционная часть работы, которая никуда не делась.

Но в современных реалиях 80% труда патологоанатома — прижизненная диагностика. Когда проходят операции, все, что удаляется у человека, подлежит исследованию. Кроме того, делают эндоскопические исследования — из желудка, кишечника, полости матки, пищевода, да отовсюду.

Все эти фрагменты присылают к нам, а мы определяем, есть ли какой-то патологический процесс. Делаются срезы, химическая обработка, это все исследуется под микроскопом и делается заключение. Патологоанатомический метод исследования — наиболее точный, поэтому мы очень востребованы.

Особенно такая диагностика важна в онкологии — там есть своя специфика. Опухоли многообразны, нужно четко определить гормональные рецепторы в них и различные антигены, чтобы наиболее точно подобрать лечение.

Вот чем занимается патологическая анатомия сегодня. В основном мы помогаем установить диагноз у живых людей, выработать тактику дальнейшего лечения. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

— Значит, главный инструмент патологоанатома — микроскоп, а не скальпель?

— Да, вот он (показывает микроскоп на рабочем столе). И еще компьютер, где теперь все наши информационные системы.

Но так было не всегда. Где-то до 1960-х патологоанатомы действительно занимались в основном вскрытиями. Тогда не было эндоскопов, пункционных игл. Прижизненно исследовали только единиц. Сейчас все изменилось.

— А если в цифрах — какое соотношение между исследованиями тел умерших и прижизненной диагностикой?

— Когда я пришел сюда работать в 1993-м, за год мы провели 196 вскрытий. Максимум был во время пандемии ковида — 2165 за год. В 2025-м их было 1200 — это уже устоявшийся показатель.

Прижизненные исследования считаются по количеству пациентов. За прошлый год мы обследовали порядка 25 тысяч больных. Как видите, объемы многократно больше.

Наше отделение относится к отделениям первой категории. Это значит, что мы выполняем очень большой объем работы.

— Почти у всех врачей-клиницистов есть своя специальность. Получается, патологоанатом должен хорошо знать вообще все направления?

— Получается, так. Конечно, в России есть крупные медучреждения, где и патологоанатомы закреплены за своими локализациями: лор, кардио, онко и так далее. У нас такого нет. Приходится быть мастером широкого профиля. С другой стороны, скучать в работе не приходится.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Неприятная по запахам процедура, но мы адаптированы"

— Почему вы, будучи студентом, сделали выбор именно в пользу патанатомии?

— Я довольно долго определялся со специальностью. Изначально планировал быть хирургом. Но тогда было строгое распределение, меня определили в Алтайский краевой онкодиспансер.

Там главный врач мне и сказал: "Хирургов у нас полно, а вот патологоанатомов не хватает. Вот им ты и будешь. А если будет невмоготу, через год подумаем". Вот такой был разговор, и я послушался.— Что было самым сложным в начале пути?

— Как студент, я тогда имел не очень хорошее представление, чем занимается патологоанатом. Конечно, нам это все показывали и рассказывали. Но тогда это представлялось чем-то далеким, из другой реальности.

Пришлось осваивать все заново, начиная с патанатомии за третий курс. У меня тогда был очень хороший шеф, Лев Александрович Кузнецов. Он каждый день меня экзаменовал по учебнику, по препаратам. Очень многое мне дал. И не только мне, а всему региону: именно он открыл в Алтайском крае первое отделение, которое начало проводить прижизненную диагностику. До него у нас никто этим не занимался.

— Я думал, вы начнете рассказывать о первом опыте работы с умершими. Разве это не самое сложное?

— К вскрытиям нас в институте все-таки готовили. Еще будучи студентами, мы проводили их сами и на патанатомии, и на судебной медицине. Конечно, это неприятная процедура по запахам, но мы к этому давно адаптированы.

Так что нет, вскрытие — не самое сложное. А вот о том, что придется столько смотреть в микроскоп, я даже подумать не мог. В любом случае со временем ты втягиваешься в специальность. Я нисколько не пожалел, что ее выбрал. Уже давным-давно на пенсии и продолжаю работать.

Образцы прижизненных исследований / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одни — к патологоанатому, другие — к судмедэксперту

— Расскажите подробнее о регламенте. Кого патологоанатом обследует после смерти, а кого — нет?

— Мы работаем строго по нормативным документам — федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан" и приказам Минздрава РФ. Сам патологоанатом не определяет, кого вскрывать. Это решает руководитель медорганизации или начмед.

Родственники вправе написать заявление с просьбой не проводить вскрытие пациента. Но в трех случаях процедура обязательна для всех: кратковременность пребывания пациента в стационаре, инфекционное заболевание или неясность диагноза и причины смерти.

— Правда ли, что во время процедуры из тела вынимают все органы, а затем складывают их обратно?

— Да, все органы извлекаются. Их исследуют и потом вкладывают назад. Таков порядок.

Вообще, вскрытие — многоэтапный процесс, который начинается с документов — патологоанатом должен ознакомиться с диагнозом, с историей болезни. Только после этого мы приступаем к самой процедуре.

Практически каждый патологический процесс имеет как макроскопические, так и микроскопические признаки. Первые мы можем увидеть невооруженным глазом. Вторые видим, когда берем из каждого органа небольшой кусочек и изучаем так же, как прижизненный материал — под микроскопом.

Нужно сопоставить все увиденное, сформулировать заключительный патологоанатомический диагноз, написать клинико-патологоанатомический эпикриз, в котором отражается этапность развития заболевания.

— Сколько времени занимает одна процедура и сколько в день их проводит один патологоанатом?

— Все зависит от категории сложности вскрытия. Их пять, где первая — самая легкая, а пятая — самая сложная. К примеру, если диагноз неясен, это всегда будет пятая категория.

В среднем непосредственно само вскрытие занимает от получаса до часа. Конечно, молодой сотрудник будет смотреть дольше, дольше технически выполнять работу, пригласит на консультацию старшего. А опытный, только открыв историю болезни, уже примерно поймет, что увидит в процессе работы.Нагрузка на одного врача составляет 125 вскрытий в год: если разделить на 12 месяцев, то получится примерно 12–13 в месяц.

Получается, примерно половина вскрытия на одну рабочую смену. Но это лишь в том случае, если ты работаешь на одну ставку. Если ставок будет больше, то и нагрузка будет больше. И ты должен управиться. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

— А если смерть была насильственной?

— Этим занимаются судмедэксперты. В этом и есть принципиальная разница между нашими службами. Мы занимаемся только смертью от болезней.

— Но ведь не всегда можно сразу понять, что смерть насильственная? Бывало ли так, что вы уже в процессе понимаете, что дело пахнет криминалом?

— Такое регулярно происходит: тело попадает в больницу, и медики решают, что человек скоропостижно скончался от заболевания. Он поступает на вскрытие, и мы обнаруживаем признаки насильственной смерти.

На эти случаи тоже действует строгий регламент.

При малейшем подозрении на насильственную смерть мы должны остановить свою работу, созвониться с бюро судмедэкспертизы и направить тело со всей документацией туда.Это могут быть переломы, ушибы, гематомы и ссадины неясной природы. Или запах алкоголя — раньше это встречалось часто, сейчас этого меньше.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Главные убийцы — инфаркты, инсульты и рак

— Вы исследуете огромное количество умерших. По вашему опыту, какие болезни чаще всего убивают жителей Алтайского края?

— На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания: инфаркты, инсульты. На втором — онкологические. Это классическая картина, которая примерно одинакова по всей России.

Мужчины младше, женщины старше — все то, о чем говорит статистика, мы видим на практике.

— А как инфаркты и инсульты выглядят для патологоанатома? Что вы видите, когда вскрываете тело?

— Если говорить о кровоизлиянии, то мы визуально видим сгусток крови в каком-то участке головного мозга. Если это нарушение кровообращения, вызванное атеросклеротическими бляшками, то мы увидим участок мозга с признаками некроза, местной смерти.

Признаков очень много, каждый опытный патологоанатом их прекрасно знает. Конечно, все это потом подтверждается и под микроскопом.

Добавлю, что встречается очень много опухолевых и предопухолевых процессов. Нет ни одного рабочего дня, чтобы ты если не десяток, то несколько злокачественных опухолей не поставил. Лаборант работает с образцами / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

— Вы уже упоминали пандемию ковида, когда в Алтайском крае, как и в других регионах, умирало очень много людей. Тогда жуткие подробности публиковали в СМИ: к примеру, горы тел в черных пакетах. Как вы пережили то время?

— Это было очень тяжело. Во-первых, морально: количество поступающих тел было действительно огромным. Условия, в которых мы работаем, не похожи на те, что люди видят в кино. Многое из того, что публиковали, было правдой. Такого количества патологоанатомических помещений, которое требовалось, просто нет.

Во-вторых, было тяжело физически.

Мы работали без выходных и праздников, каждый день — рабочий. Неизбежно контактировали с пациентами, друг с другом. Все переболели по несколько раз. А поскольку работать было некому, продолжали трудиться и с температурой. Сам недомогаешь, а надо продолжать делать монотонную работу: вскрытия, вскрытия, вскрытия, тела, тела, тела.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Чтобы хоть что-то зарабатывать, нужно работать за пятерых"

— Сколько специалистов сейчас работает в вашем отделении?

— Сейчас мы работаем вдвоем с моим сыном Ильей. Он самостоятельно выбрал эту профессию, без моего участия. Плюс, с нами первый год работает ординатор Милана. Есть еще одна ординатор, но она сейчас в декретном отпуске.

Был такой период, когда из нашего отделения ушло несколько опытных сотрудников. Один перешел на должность профессора кафедры, другого позвали заведовать отделением в другой больнице. Это нормальный процесс, когда врачи вырастают, становятся востребованными и их приглашают на более высокую должность. Большинство заведующих патологоанатомическими отделениями в нашем городе когда-то начинали работать именно у нас.

— Вы справляетесь с нагрузкой в нынешнем составе?

— Приходится. Нужно понимать порядок зарплат. Оклад у меня — завотделением и доктора наук — 32 тысячи рублей. Чтобы заработать больше, нужно больше трудиться. Чтобы заработать условно пятьдесят тысяч сверху, нужно выполнить работу за пятерых. Остальные сотрудники — точно так же.

Конечно, мы могли бы набрать больше специалистов, которых практически нет, и работать меньше. Но мы трудимся более интенсивно, чтобы хоть что-то можно было заработать. Такова жизнь.

Кандидат медицинских наук Илья Климачев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Зачем молодые идут в профессию?



На этот вопрос Владимир Васильевич отвечать не стал. Задачу он делегировал двум молодым коллегам: своему сыну, кандидату медицинских наук Илье Климачеву, и ординатору Милане Поляковой.



Илья Климачев:



«Хоть отец и никак не вмешивался в мой выбор, он влиял на меня неосознанно. Мне всегда было интересно, чем он занимается. Еще будучи ребенком, приходил к папе на работу, причем по своей инициативе. Очень хотелось узнать что-то новое, выяснять причину смерти самостоятельно.



Это было около 20 лет назад. А сейчас я сам здесь работаю. Отец своим примером показал мне, что это очень важная и интересная работа».



Милана Полякова:



«На меня никто не влиял. Я еще когда поступала на первый курс, четко понимала, что пойду именно на патологоанатомическую специальность. Мне всегда было интересно. Фильмы, книги — ничего из этого роли не сыграло.



Я понимала, что хочу не столько лечить людей, сколько изучать их. Первое вскрытие у меня было поздно — аж на шестом курсе обучения. Но мне это показалось настолько интересным, что я лишь укрепилась во мнении: это мое. До сих пор не разочаровалась».

Ординатор Милана Полякова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Страх смерти есть у каждого — даже у патологоанатома"

— Всем ли, кто приходит работать, удается привыкнуть к реалиям работы?

— Я бы сказал, что привыкнуть к этому невозможно. Можно лишь научиться воспринимать это как работу. Кто-то собирает машину, кто-то их ремонтирует, кто-то стоит за прилавком. У нас свой "прилавок", очень важная работа, которую мы обязательно должны выполнить. На это я и настраиваю молодых.

Конечно, все люди разные, у всех разный уровень подготовки. Бывали случаи, когда уходили по разным причинам. А кто-то, наоборот, попадал к нам случайно и в итоге оставался.— Морги часто показывают в фильмах ужасов. Классическая и даже банальная сцена — человека посчитали умершим, а он очнулся в морге живым. Как специалист, оцените, насколько это реально?

— Я уже подобные фильмы ужасов не смотрю. Конечно, за все время моей практики такого не было. Я ни сам не сталкивался, ни от других не слышал о подобном. Любой медик понимает, что сегодня это невозможно.

Протокол установления смерти человека пишут либо реаниматолог, либо медики скорой помощи еще до поступления в морг. Оказаться в наших стенах, будучи живым, человек не может.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

— Приходилось ли вам работать с телами людей, которые были вам знакомы?

— Нет. Мы всегда стараемся этого избежать.

Точно так же, как и хирурги не оперируют своих родственников, так же и мы этого не делаем. Если человек мне был знаком, я попрошу коллег провести вскрытие.— Для многих врачей мощная мотивация — искренние слова благодарности от пациентов. Тем более можно наглядно увидеть, что больному стало лучше. У вас этого ничего нет. Чем вы себя мотивируете?

— У нас этой части, которая касается общения с пациентами, нет. Но мы активно работаем с врачами-клиницистами, помогаем прояснить какие-то элементы течения заболевания. Вот от чего я получаю настоящее удовлетворение.

Ты провел необходимые исследования, помог врачу быстрее и точнее поставить диагноз, тот назначит эффективное лечение. И человек выздоровел — это главное.— Пациентов вы не видите. Зато видите родственников умерших, которые забирают свидетельства. Как выстраиваете общение с ними?

— Тоже вырабатывается свой алгоритм. Поработав, уже знаешь, что сказать по телефону, а что — лично. Самое главное — быть корректным, вежливым и участливым. Всегда оставаться человеком, как и в любой профессии.

— Боятся ли патологоанатомы смерти? Ведь они видят ее каждый день.

— Боятся.

Я думаю, что на Земле нет ни одного человека, у которого не было бы страха смерти. Даже у патологоанатома он есть. За годы жизни и работы я научился воспринимать это как неизбежность. И это заставляет еще больше ценить жизнь.