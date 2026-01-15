В Новосибирске за взятки арестовали налоговиков

Подозреваемые могли получать взятки в интересах коммерческих организаций

15 января 2026, 15:45, ИА Амител

Взятка, коррупция / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Сотрудники ФСБ задержали руководящего работника и сотрудницу межрайонной инспекции ФНС № 20 по Новосибирской области, пишет телеграм-канал "Сибирский Экспресс".

По версии следствия, подозреваемые могли получать взятки в интересах коммерческих организаций – в обмен на "общее покровительство", а также фальсифицировать материалы налогового контроля.

В отношении начальника возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), а в отношении его подчиненной – по пункту "а" части 3 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста: подозреваемые останутся под стражей на два месяца.

В ФСБ не раскрыли фамилию высокопоставленного фигуранта, однако уточнили, что он уволился в январе 2025 года. Известно, что до февраля 2025-го МИФНС № 20 возглавлял Сергей Коробейко. Дело находится на контроле у следственных органов.

