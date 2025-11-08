"Глубина кадра". В Барнауле открылась выставка лучших работ краевого фотоконкурса

В конкурсе приняли участие фотографы со всего края

08 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Открытие фотовыставки "Глубина кадра" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Государственном художественном музее Алтайского края (ул. Горького, 16) открылась выставка "Глубина кадра" по итогам краевого конкурса художественной фотографии.

Участниками выставки стали 24 фотографа из Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска и Первомайского района, большинство из которых впервые получили возможность продемонстрировать свои работы в музее. В экспозицию вошли 40 лучших произведений из двух конкурсных номинаций: "Постановочная фотография" и "Непостановочная фотография", сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Конкурсанты не были ограничены темой или жанром, поэтому перед зрителями предстает широкий спектр фотографий: портреты, пейзажи, натюрморты, анималистика, репортаж. Среди участников выставки были не только профессиональные фотографы, но и любители: студенты, преподаватели, маркетологи, дизайнеры, агрономы, бухгалтеры, врачи и представители других профессий.

На выставке можно полюбоваться озером Бурсоль, горной долиной Аккол и золотыми полями в районе села Утка, заглянуть в тайный мир животных и птиц, стать свидетелями маленьких семейных историй и внимательно всмотреться в лица современников.

Отметим, что проект реализован при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры на 2025 год и был направлен на выявление талантливых фотографов региона, а также на повышение общественного интереса к фотографии как виду искусства.

Работать выставка будет до 23 ноября.