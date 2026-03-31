Городам Алтайского края к 2030 году массово закупят сотни автобусов и трамваев

Это стало возможным благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

31 марта 2026, 14:40, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле

Алтайский край в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" направит около 2,9 миллиарда рублей на обновление общественного транспорта в крупных городов региона с населением более 50 тысяч человек — Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Об этом 31 марта в ходе коллегии сообщил министр транспорта края Андрей Подолян.

«Исходя из текущих цен транспортных средств и базовой комплектации, планируется приобрести не менее 275 автобусов среднего и высшего класса», — сообщил министр.

Помимо покупки автобусов, поставлена задача насыщения парка общественного транспорта региона новыми электрическими машинами — троллейбусами и трамваями. Власти края планируют к 2030 году довести долю подвижного состава не старше нормативного срока эксплуатации до 85%.

В этом году из федерального бюджета Алтайский край получит 284,2 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку ориентировочно 69 современных автобусов разного класса. Федеральная субсидия будет предоставляться в размере 40% от базовой стоимости одного автобуса конкретного класса. Оставшиеся 60% составят консолидированный бюджет региона и муниципальных образований.

Отметим, что в 2025 году в рамках программы "Развитие транспортной системы Алтайского края" из регионального бюджета направлено более миллиарда рублей. В прошлом году за счет выделенных средств закупили 28 новых автобусов для малых и отдаленных территорий. Техника будет направлена в Бийск, Заринск, а также в 18 районов края. Ожидается, что в ближайшие годы Барнаулу купят 130 новых автобусов, что позволит решить проблему общественного транспорта.