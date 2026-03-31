Городам Алтайского края к 2030 году массово закупят сотни автобусов и трамваев
Это стало возможным благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
31 марта 2026, 14:40, ИА Амител
Алтайский край в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" направит около 2,9 миллиарда рублей на обновление общественного транспорта в крупных городов региона с населением более 50 тысяч человек — Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Об этом 31 марта в ходе коллегии сообщил министр транспорта края Андрей Подолян.
«Исходя из текущих цен транспортных средств и базовой комплектации, планируется приобрести не менее 275 автобусов среднего и высшего класса», — сообщил министр.
Помимо покупки автобусов, поставлена задача насыщения парка общественного транспорта региона новыми электрическими машинами — троллейбусами и трамваями. Власти края планируют к 2030 году довести долю подвижного состава не старше нормативного срока эксплуатации до 85%.
В этом году из федерального бюджета Алтайский край получит 284,2 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку ориентировочно 69 современных автобусов разного класса. Федеральная субсидия будет предоставляться в размере 40% от базовой стоимости одного автобуса конкретного класса. Оставшиеся 60% составят консолидированный бюджет региона и муниципальных образований.
Отметим, что в 2025 году в рамках программы "Развитие транспортной системы Алтайского края" из регионального бюджета направлено более миллиарда рублей. В прошлом году за счет выделенных средств закупили 28 новых автобусов для малых и отдаленных территорий. Техника будет направлена в Бийск, Заринск, а также в 18 районов края. Ожидается, что в ближайшие годы Барнаулу купят 130 новых автобусов, что позволит решить проблему общественного транспорта.
14:54:24 31-03-2026
Ну вот когда на линию выйдут - тогда и похлопаем, а пока Я так понимаю выборы на носу.....
14:56:34 31-03-2026
трамваи только в Бийске и Барнауле
14:57:05 31-03-2026
ЕР себе в заслугу запишет?
15:02:25 31-03-2026
А на бортах у них напишут "Подарок Единой России!"
15:42:25 31-03-2026
Вежливый Человек (15:02:25 31-03-2026) А на бортах у них напишут "Подарок Единой России!"... Напишут. Ещё как напишут.
15:03:56 31-03-2026
Зачем писать сейчас про то, что будет через 4 года????????
15:46:51 31-03-2026
А кто ими рулить то будет, если перевозчики в открытую говорят техника у них есть, рулить ею некому! Ежедневно стоя в пробке наблюдаю водителей за рулем автобусов, и скажем так, чисто визуально их возраст далеко за 55 лет, так что через 4 года их будет намного меньше чем сейчас, при том что по сведениям ГИБДД за 2025 или 2024 год, категорию D в ВУ в Барнауле открыли только 7 человек. так что перспективы..........
16:03:35 31-03-2026
Гость (15:46:51 31-03-2026) А кто ими рулить то будет, если перевозчики в открытую говор... Нужен колледж для водителей с бесплатным обучением и хорошей стипендией. С последующей отработкой в организации по перевозке пассажиров.
18:02:52 31-03-2026
Гость (16:03:35 31-03-2026) Нужен колледж для водителей с бесплатным обучением и хорошей... нужна хорошая зарплата, без гонок за графиком. Подобный транспорт должен быть муниципальным, а не в руках пары лиц одной партии
22:51:24 31-03-2026
А до 2030 года людям как быть??? Опять немного потерпеть?
01:04:45 01-04-2026
Каких автобусов,каких трамваев? Газелек наберут?