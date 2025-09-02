Горят многоэтажки. Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область
По предварительным данным, пострадавших нет
02 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
В ночь на 2 сентября украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. В результате налета беспилотников загорелись два многоэтажных дома.
Как пишет Shot, сначала очевидцы услышали от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. Также, со слов местных жителей, в небе были видны вспышки. В западной части Ростова-на-Дону раздалось порядка 13–15 мощных хлопков.
Врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале уточнил, что в столице региона работают силы ПВО.
Согласно его данным, в микрорайоне Левенцовский из-за атаки украинских дронов загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Глава города Александр Скрябин в своих соцсетях отметил, что жителям загоревшихся многоэтажек оказывают всю необходимую помощь.
«Пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы № 115, ул. Жукова, 25/2. Информация уточняется», – подчеркнул Скрябин в своем Telegram-канале.
Комментарии 0