По предварительным данным, пострадавших нет

02 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 2 сентября украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. В результате налета беспилотников загорелись два многоэтажных дома.

Как пишет Shot, сначала очевидцы услышали от пяти до восьми взрывов рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. Также, со слов местных жителей, в небе были видны вспышки. В западной части Ростова-на-Дону раздалось порядка 13–15 мощных хлопков.

Врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале уточнил, что в столице региона работают силы ПВО.

Согласно его данным, в микрорайоне Левенцовский из-за атаки украинских дронов загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава города Александр Скрябин в своих соцсетях отметил, что жителям загоревшихся многоэтажек оказывают всю необходимую помощь.