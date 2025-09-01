Серия мощных взрывов прогремела над Краснодарским краем
По информации оперштаба, регион подвергся атаке украинских БПЛА
01 сентября 2025, 08:53, ИА Амител
Ночью 1 сентября в Краснодарском крае раздалась серия мощных хлопков. Их услышали очевидцы в районе Геленджика, Северском и Приморско-Ахтарском районе и в станице Холмской. По данным местного оперштаба, регион атаковали беспилотники ВСУ. Об этом сообщает Shot.
Со слов местных жителей, всего над регионом прогремело около 10–15 взрывов. От громких звуков у автомобилей сработали сигнализации. В небе видны вспышки и слышен звук двигателя.
По данным оперштаба Краснодарского края, регион атаковали беспилотники. Так, обломки одного из них упали в Северском районе. В двух домах выбило окна, поврежден забор, горит трава. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, ночью 31 августа российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Волгоградской, Ростовской Белгородской и Брянской областями.
