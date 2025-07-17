Госдума приняла проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

Документ поддержали во втором чтении

17 июля 2025, 19:29, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получении доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа на интернет-ресурсы. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает ввести штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам. До 500 тысяч рублей составит наказание за рекламу средств доступа к информационным ресурсам, работа которых ограничена в РФ.

За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей – для граждан, от 80 до 150 тысяч – для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч – для юридических.

Тот же документ вводит наказание за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, то ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а если юрлицо, без договора – от 100 до 200 тысяч рублей. ИП будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Предусматривается штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Для граждан – от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.