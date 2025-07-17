Госдума приняла проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов
Документ поддержали во втором чтении
17 июля 2025, 19:29, ИА Амител
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получении доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа на интернет-ресурсы. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект предлагает ввести штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам. До 500 тысяч рублей составит наказание за рекламу средств доступа к информационным ресурсам, работа которых ограничена в РФ.
За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей – для граждан, от 80 до 150 тысяч – для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч – для юридических.
Тот же документ вводит наказание за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, то ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а если юрлицо, без договора – от 100 до 200 тысяч рублей. ИП будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.
Предусматривается штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Для граждан – от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
19:42:39 17-07-2025
То есть, если в передаче Соловьёва и ему подобных будут обсуждать твит или запись из инстаграмма какого-либо инагента, то можно пожаловаться на них в прокуратуру за нарушение этого закона?
21:24:55 17-07-2025
Sic semper tyrannis (19:42:39 17-07-2025) То есть, если в передаче Соловьёва и ему подобных будут обсу... Можно, но сядешь ты
19:43:37 17-07-2025
Нужные законы принимают сразу
20:34:22 17-07-2025
Презренье к Конституции - не диво
Со стороны врагов альтернативы,
Фанфарный омрачающей трезвон:
Чихать хотели "думцы" на Закон!
20:41:56 17-07-2025
Всё так плохо у ВВ ???
21:16:17 17-07-2025
Гость (20:41:56 17-07-2025) Всё так плохо у ВВ ???... Да.
21:05:28 17-07-2025
Больше свободы слова было при тоталитарном режиме при Брежневе.
03:18:49 19-07-2025
Гость (21:05:28 17-07-2025) Больше свободы слова было при тоталитарном режиме при Брежне...
Да, это капец какой-то. Сначала развалили СССР и разграбили всю собственность, принадлежащую народу - под предлогом что вот мол, нужна свобода, когда несвобода - плохо (а это и правда плохо, и народ подзадолбало, вот он и не так уж активно защищал все это) - а теперь устраивают тут жесть куда хлеще чем в СССР было - но при этом так чтобы с капитализмом и чтобы никакой социалочки, и чтобы у них и их детей были миллиарды, дворцы, яхты и девушки с пониженной социальной ответственностью.
А у большинства населения чтобы не было бы вообще ничего, даже личной свободы какой-то.
Скоро крепостное право вернут.
Они когда им надо было грабить тут все - были либералами - теперь награбили, застолбили себе верхние места - и теперь они консерваторы и монархисты. За то чтобы законсервировать текущее положение и за то чтобы у них было право на власть не волей народа, а как при монархии было - самодержавно, в том смысле что они сами себе это право гарантируют.
21:15:37 17-07-2025
Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы.
21:43:44 17-07-2025
Сказочные...
🤣🤣🤣🤣
09:01:32 18-07-2025
Если написать слово из трех букв на заборе, как скоро думцы примут закон о запрете заборов и штрафах за продажу мела?