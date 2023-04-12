Готовимся к Родительскому дню. Где заказать благоустройство захоронения в Барнауле
А также купить памятник или ограждение
12 апреля 2023, 12:00, ИА Амител
Совсем скоро, 25 апреля, будет Родительский день (Радоница). День, когда важно не только поминовение усопших родных и близких, но и проявление уважения к местам их захоронения. Обновить памятник, мемориальный комплекс или ограждение можно благодаря камнерезному предприятию "Мемориал".
Здесь изготавливают памятники из натурального камня, с элементами ритуальных изделий и качественным художественным изображением. А также гранит, мрамор и тротуарную плитку для благоустройства в ограде.
Специалисты камнерезного предприятия профессионально и деликатно подойдут к вопросу выбора памятника и других услуг, помогут и посоветуют найти наилучший вариант.
"Мемориал" делает скидки для пенсионеров, ветеранов ВОВ и боевых действий, а также готовит все документы для работы с военкоматами и министерствами внутренних дел. Оплатить заказ можно как наличными, так и по карте любого банка. Есть беспроцентная рассрочка платежа.
На все выполненные работы "Мемориал" предоставляет гарантию. Компания благоустраивает места захоронения уже 20 лет.
Работы мастеров и информацию о действующих акциях можно посмотреть на сайте.
Как заказать
"Мемориал":
Барнаул, ул. Титова, 3, головной офис.
Тел.: 8 (3852) 335-010
WA: 8-913-210-56-50
Барнаул, Павловский тракт, 188/6
Тел./WA: 8-901-209-77-87
Барнаул, ул. 10-я Западная, 14
Тел./WA: 8-901-209-88-48
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