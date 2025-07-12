Грузовик загорелся внутри пункта приема макулатуры в Новоалтайске

Горела также крыша строения

12 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Новоалтайске произошел пожар в пункте приема макулатуры, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 11 июля. Внутри строения произошло возгорание грузовика, огонь от которого перекинулся на крышу.

На месте работали восемь пожарных и три автоцистерны. Пламя потушили на площади 60 квадратных метров.

"Наиболее вероятная причина происшествий – неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств", – рассказали в ведомстве.

Всего за 11 июля в крае потушили 18 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.