В Алтайском крае из-за неосторожного обращения с огнем сгорело сено на 330 "квадратах"

Пожар случился в Родинском районе

11 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

Сено сгорело в Родинском районе Алтайского края. Инцидент случился днем 10 июля в пяти километрах от села Степной Кучук, сообщили в МЧС региона.

"На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горело сено в тюках. Пожар ликвидирован на площади 330 кв. м", – рассказали в ведомстве.

Самая вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 10 июля в крае потушили 11 пожаров, два из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.

В ночь на 11 июля в Барнауле загорелся склад по улице Промышленной. Общая площадь пожара составила 900 "квадратов".