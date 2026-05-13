Певицу Линду более восьми часов допрашивали по делу об авторских правах

По сообщениям СМИ, на допрос артистку доставили силой

13 мая 2026, 07:51, ИА Амител

Певица Линда / Фото: стоп-кадр с видео "Осторожно: Собчак" / YouTube

Певица Линда, настоящее имя — Светлана Гейман, вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, причиной вызова певицы на допрос стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. Спор касается прав на ряд композиций, в том числе хитов "Ворона" и "Песни тибетских лам", которые исполняла артистка.

В настоящее время следственные действия также проводятся в офисах компаний "Профит" и "Топ 7", уточнили в правоохранительных органах. До настоящего момента Светлана Гейман участвовала в уголовном деле в качестве свидетеля и всегда являлась в отдел добровольно. Однако в этот раз для ее доставки на допрос пришлось применить силу.

Задержание связано с уголовным делом в отношении генерального директора музыкального издания "Джем" Андрея Черкасова, который на данный момент находится в СИЗО. Как сообщают СМИ, допрос проводился более восьми часов.

Ранее сообщалось, что Максим Фадеев передал права на песню "Мой мармеладный" иностранному артисту. После взлета популярности композиции продюсер получал множество запросов на права.



