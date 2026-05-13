В регионах с низким спросом водители могут получать всего 20–50 тысяч после всех вычетов

13 мая 2026, 13:30, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Российские таксисты не зарабатывают 200–500 тысяч рублей в месяц, как нередко пишут в СМИ. Громкие заголовки часто вводят в заблуждение, путая реальный доход с общей выручкой, которую профессионалы называют "накатом". "Накат" — это сумма, собранная с пассажиров за смену, сообщил Георгий Шипунов, глава Центра развития таксопарков, в интервью "Газете.ru".

«Такие суммы возможны. В городах с населением до полумиллиона человек месячный "накат" может достигать 200 тысяч рублей. В мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, эта сумма может доходить до 500 тысяч. Однако домой водитель приносит не всю сумму. Нужно вычесть комиссию агрегатора, аренду или лизинг автомобиля, расходы на топливо, налоги и другие обязательные платежи», — уточнил он.

По данным ЦРТ, после всех вычетов водители в небольших городах зарабатывают 60–70 тысяч рублей в месяц, а в мегаполисах — 100–150 тысяч. Этот диапазон считается реальным, но только при интенсивной работе.

В регионах с низким спросом доход таксистов составляет 20–50 тысяч рублей. Миф о сверхдоходах не соответствует действительности, отметил эксперт.

«Люди не учитывают обязательные расходы. Водитель сначала покрывает затраты, а затем получает доход. Комиссия агрегатора — 15–35%, топливо — 10–20%, аренда автомобиля — 20–30%. Налоги — 4–6%. Мелкие расходы включают мойку, парковку, штрафы, ремонт и амортизацию. На штрафы может уходить 10% дохода», — подчеркнул Шипунов.

При графике 5/2 сложно выйти на нормальный доход, так как аренда автомобиля часто не покрывает все расходы. Водитель работает на агрегатора, арендатора, заправочную станцию, налоговую и банк, пока не достигнет точки безубыточности после восьми часов.

Идея о высоком доходе и офисном графике нереалистична. Многие водители работают по 10–14 часов без выходных.

Лучшие возможности для дохода — в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и других. В мегаполисах выше доходы, но и расходы. В небольших городах заказов меньше, но время на линии не меняется. В результате реальный заработок приближается к средней зарплате.

Таксопарки предоставляют автомобиль и инфраструктуру, что облегчает работу самозанятым, заключил он.