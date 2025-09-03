Первый осенний туман спустился на Барнаул утром 3 сентября. Фото

Жители краевой столицы запечатлели непроглядную дымку, которая окутала город

03 сентября 2025, 11:40, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Утро 3 сентября встретило барнаульцев первым осенним туманом. Краевую столицу окутала густая дымка. Ее запечатлели читатели amic.ru.

Туман в Барнауле / Фото: Barnaul 22 / Наталья Лещинская

А вот таким туманное утро увидели барнаульцы на набережной Оби и в Нагорном парке. Кадры опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Напомним, туман на территории Алтайского края ранее прогнозировали региональные синоптики. Кроме того, в течение дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +16...+21 градуса. Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.