Хабаровчанка украла 220 шоколадных плиток на 30 тысяч рублей и съела их
Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление
11 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
В Хабаровске задержана 40-летняя местная жительница, похитившая из супермаркета более 220 плиток шоколада общей стоимостью свыше 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов города, где женщина, имитируя покупателя, проникла в торговый зал и незаметно собрала сладости, сообщает transsibinfo со ссылкой на региональное МВД.
«Кража была зафиксирована камерами наблюдения, что позволило быстро идентифицировать и задержать подозреваемую. Выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и отбывала длительный срок в исправительном учреждении», – пишет издание.
По словам задержанной, все украденные шоколадные плитки она съела. Медики отмечают, что чрезмерное употребление шоколада, особенно темного (содержащего токсичный в больших дозах теобромин), может представлять серьезную опасность для здоровья.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
как у неё не слиплось... с учетом быстроты поедания и её обнаружения
21:23:22 11-09-2025
Ну и что с неё толку, уже перевоспитывали?
Смысл ещё сажать?
21:31:12 11-09-2025
Сьела 20кг шоколада???
Я в сластене 200гр с трудом мог...
21:40:24 11-09-2025
... сказочники...
23:44:25 11-09-2025
Если бы каждый из толстосумов РФ довольствовался кражей на сумму, похищенную "матёрой" сластёной, страна расцвела бы от изобилия уцелевших деньжищ!
08:57:57 12-09-2025
украла 220 шоколадных плиток на 30 тысяч рублей и съела их -
не смешите мои ботинки, если б она это сделала ее бы уже хоронили
современный шоколад это яд