НОВОСТИПроисшествия

Хабаровчанка украла 220 шоколадных плиток на 30 тысяч рублей и съела их

Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление

11 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Хабаровске задержана 40-летняя местная жительница, похитившая из супермаркета более 220 плиток шоколада общей стоимостью свыше 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов города, где женщина, имитируя покупателя, проникла в торговый зал и незаметно собрала сладости, сообщает transsibinfo со ссылкой на региональное МВД.

«Кража была зафиксирована камерами наблюдения, что позволило быстро идентифицировать и задержать подозреваемую. Выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и отбывала длительный срок в исправительном учреждении», – пишет издание.

По словам задержанной, все украденные шоколадные плитки она съела. Медики отмечают, что чрезмерное употребление шоколада, особенно темного (содержащего токсичный в больших дозах теобромин), может представлять серьезную опасность для здоровья.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

забавные истории Продукты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

21:05:19 11-09-2025

как у неё не слиплось... с учетом быстроты поедания и её обнаружения

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:22 11-09-2025

Ну и что с неё толку, уже перевоспитывали?
Смысл ещё сажать?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:31:12 11-09-2025

Сьела 20кг шоколада???
Я в сластене 200гр с трудом мог...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:40:24 11-09-2025

... сказочники...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:44:25 11-09-2025

Если бы каждый из толстосумов РФ довольствовался кражей на сумму, похищенную "матёрой" сластёной, страна расцвела бы от изобилия уцелевших деньжищ!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:57 12-09-2025

украла 220 шоколадных плиток на 30 тысяч рублей и съела их -
не смешите мои ботинки, если б она это сделала ее бы уже хоронили
современный шоколад это яд

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров