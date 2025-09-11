Хабаровчанка украла 220 шоколадных плиток на 30 тысяч рублей и съела их

Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление

11 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Хабаровске задержана 40-летняя местная жительница, похитившая из супермаркета более 220 плиток шоколада общей стоимостью свыше 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов города, где женщина, имитируя покупателя, проникла в торговый зал и незаметно собрала сладости, сообщает transsibinfo со ссылкой на региональное МВД.

«Кража была зафиксирована камерами наблюдения, что позволило быстро идентифицировать и задержать подозреваемую. Выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и отбывала длительный срок в исправительном учреждении», – пишет издание.

По словам задержанной, все украденные шоколадные плитки она съела. Медики отмечают, что чрезмерное употребление шоколада, особенно темного (содержащего токсичный в больших дозах теобромин), может представлять серьезную опасность для здоровья.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.