Хоккеисты "Динамо-Алтая" уезжают на первый предсезонный сбор

21 июля 2025, 12:55, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" отправляются на первый предсезонный сбор. В течение двух недель спортсмены будут тренироваться в Бийске.

В Барнаул динамовцы вернутся в начале августа. Здесь на льду "Титов-Арены" с 12-го по 14-е число пройдет предсезонный турнир "Кубок губернатора Алтайского края". Кроме барнаульцев, в нем поучаствуют красноярский "Сокол" и "Торпедо" Усть-Каменогорск.

17 августа команда Дмитрия Пархоменко проведет в Новосибирске товарищескую встречу с "Сибирью".

В начале осени стартует чемпионат ВХЛ. Первый матч динамовцев пройдет на выезде. 4 сентября алтайские хоккеисты сыграют против ХК "Норильск".