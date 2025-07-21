Хоккеисты "Динамо-Алтая" уезжают на первый предсезонный сбор
На протяжении двух недель команда будет тренироваться в Бийске
21 июля 2025, 12:55, ИА Амител
Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" отправляются на первый предсезонный сбор. В течение двух недель спортсмены будут тренироваться в Бийске.
В Барнаул динамовцы вернутся в начале августа. Здесь на льду "Титов-Арены" с 12-го по 14-е число пройдет предсезонный турнир "Кубок губернатора Алтайского края". Кроме барнаульцев, в нем поучаствуют красноярский "Сокол" и "Торпедо" Усть-Каменогорск.
17 августа команда Дмитрия Пархоменко проведет в Новосибирске товарищескую встречу с "Сибирью".
В начале осени стартует чемпионат ВХЛ. Первый матч динамовцев пройдет на выезде. 4 сентября алтайские хоккеисты сыграют против ХК "Норильск".
