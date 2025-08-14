В заключительной игре барнаульцы уступили красноярскому "Соколу" – 0:3

Хоккеисты "Динамо-Алтая" не сумели выиграть домашний Кубок губернатора Алтайского края. Предсезонный турнир прошел в Барнауле с 12 по 14 августа.

В турнире участвовали три команды, которые сыграли в один круг. В заключительной игре барнаульцы уступили красноярскому "Соколу" – 0:3.

Ранее в первой встрече подопечные Дмитрия Пархоменко взяли верх над "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Таким образом, барнаульцы с одной победой в двух играх финишировали на втором месте. Обладателями Кубка стали хоккеисты "Сокола", которые выиграли оба матча. Чемпионат ВХЛ сезона 2025/26 "Динамо-Алтай" начнет 4 сентября игрой на выезде против "Норильска".