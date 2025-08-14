Хоккеисты "Динамо-Алтая" не сумели выиграть домашний Кубок губернатора Алтайского края
В заключительной игре барнаульцы уступили красноярскому "Соколу" – 0:3
14 августа 2025, 22:30, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" не сумели выиграть домашний Кубок губернатора Алтайского края. Предсезонный турнир прошел в Барнауле с 12 по 14 августа.
В турнире участвовали три команды, которые сыграли в один круг. В заключительной игре барнаульцы уступили красноярскому "Соколу" – 0:3.
Ранее в первой встрече подопечные Дмитрия Пархоменко взяли верх над "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Таким образом, барнаульцы с одной победой в двух играх финишировали на втором месте. Обладателями Кубка стали хоккеисты "Сокола", которые выиграли оба матча. Чемпионат ВХЛ сезона 2025/26 "Динамо-Алтай" начнет 4 сентября игрой на выезде против "Норильска".
05:29:42 15-08-2025
Ничего. Можно поучиться у футболистов. Динамо-о-о, чемпион!
09:03:24 15-08-2025
Позорище!
Губер то знает ?
13:30:00 15-08-2025
я не пойму зачем этот позор краю на балансе((( уже лет 20 просто так тянут деньги и никаких интересностей или свершений. позорные дармоеды. Зарплату тренера сообщите и сколько стоит эта "команда" краю ежемесячно?!!
15:50:42 15-08-2025
Гость (13:30:00 15-08-2025) я не пойму зачем этот позор краю на балансе((( уже лет 20 пр... Вы знаете что на все домашние матчи Титов Арена заполнена почти полностью?
16:01:24 15-08-2025
Гость (15:50:42 15-08-2025) Вы знаете что на все домашние матчи Титов Арена заполнена по... И какая сумма от продажи билетов выходит? За лед хватает оплатить? Или основной источник дохода команды все таки бюджет края?