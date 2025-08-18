Хоккеисты "Динамо-Алтая" всухую проиграли в Новосибирске
На матч приехало более 600 барнаульских болельщиков
18 августа 2025, 13:15, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили в Новосибирске. Контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ против "Сибири" состоялся 17 августа и завершился поражением барнаульцев со счетом 0:4.
После финальной сирены соперники по взаимной договоренности пробили серию буллитов. Здесь точнее стали хоккеисты "Динамо-Алтая" – 3:0. Точные броски в команде Дмитрия Пархоменко на счету Кирилла Шумилова, Виктора Комарова и Максима Неволина.
Стоит отметить, что более 600 барнаульских болельщиков организованно приехали в Новосибирск, чтобы поддержать хоккеистов "Динамо-Алтая".
Чемпионат ВХЛ сезона 2025/26 стартует в начале осени. Первый матч барнаульцы проведут 4 сентября на выезде против ХК "Норильск".
13:20:50 18-08-2025
ну хоть правильно написали что проиграли . а то пишут *уступили* !
13:21:42 18-08-2025
выдать им метлы
13:21:52 18-08-2025
Короче 4:3 проиграли достойно
14:32:21 18-08-2025
Барнаульский ГазМяс
16:02:07 18-08-2025
Гость (14:32:21 18-08-2025) Барнаульский ГазМяс...
Эти в Томске проиграли
15:41:51 18-08-2025
У меня вопрос: а почему их до сих пор не розагнали? И почему на них выделяют средства?
Ведь команда не частная, я правильно понимаю?
16:03:01 18-08-2025
Гость (15:41:51 18-08-2025) У меня вопрос: а почему их до сих пор не розагнали? И почем... А кто играть будет? Более-менее перспективных " котятами разбирают".
18:57:29 18-08-2025
Гость (16:03:01 18-08-2025) А кто играть будет? Более-менее перспективных " котятами раз... Вы тут точно подметили ,2015 года рождения из Динамо пятерых детей игроков прошлый год увезли в Москву .
23:09:03 18-08-2025
Гость (16:03:01 18-08-2025) А кто играть будет? Более-менее перспективных " котятами раз...
А минусят мамки игроков юшки? Так ваши корзиночки клюшку держать не умеют! надо было в балет их отдавать а не в хоккей. И, вам дамочки, на играх приличнее бы себя вести, а не материться как портовые...