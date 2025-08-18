НОВОСТИСпорт

Хоккеисты "Динамо-Алтая" всухую проиграли в Новосибирске

На матч приехало более 600 барнаульских болельщиков

18 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили в Новосибирске. Контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ против "Сибири" состоялся 17 августа и завершился поражением барнаульцев со счетом 0:4.

После финальной сирены соперники по взаимной договоренности пробили серию буллитов. Здесь точнее стали хоккеисты "Динамо-Алтая" – 3:0. Точные броски в команде Дмитрия Пархоменко на счету Кирилла Шумилова, Виктора Комарова и Максима Неволина.

Стоит отметить, что более 600 барнаульских болельщиков организованно приехали в Новосибирск, чтобы поддержать хоккеистов "Динамо-Алтая".

Чемпионат ВХЛ сезона 2025/26 стартует в начале осени. Первый матч барнаульцы проведут 4 сентября на выезде против ХК "Норильск".

Комментарии 9

серый

13:20:50 18-08-2025

ну хоть правильно написали что проиграли . а то пишут *уступили* !

Гость

13:21:42 18-08-2025

выдать им метлы

Гость

13:21:52 18-08-2025

Короче 4:3 проиграли достойно

Гость

14:32:21 18-08-2025

Барнаульский ГазМяс

Гость

16:02:07 18-08-2025

Гость (14:32:21 18-08-2025) Барнаульский ГазМяс...
Эти в Томске проиграли

Гость

15:41:51 18-08-2025

У меня вопрос: а почему их до сих пор не розагнали? И почему на них выделяют средства?
Ведь команда не частная, я правильно понимаю?

Гость

16:03:01 18-08-2025

Гость (15:41:51 18-08-2025) У меня вопрос: а почему их до сих пор не розагнали? И почем... А кто играть будет? Более-менее перспективных " котятами разбирают".

Гость

18:57:29 18-08-2025

Гость (16:03:01 18-08-2025) А кто играть будет? Более-менее перспективных " котятами раз... Вы тут точно подметили ,2015 года рождения из Динамо пятерых детей игроков прошлый год увезли в Москву .

Гость

23:09:03 18-08-2025

Гость (16:03:01 18-08-2025) А кто играть будет? Более-менее перспективных " котятами раз...
А минусят мамки игроков юшки? Так ваши корзиночки клюшку держать не умеют! надо было в балет их отдавать а не в хоккей. И, вам дамочки, на играх приличнее бы себя вести, а не материться как портовые...

