Хоккеисты "Динамо-Алтая" всухую проиграли в Новосибирске

На матч приехало более 600 барнаульских болельщиков

18 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили в Новосибирске. Контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ против "Сибири" состоялся 17 августа и завершился поражением барнаульцев со счетом 0:4.

После финальной сирены соперники по взаимной договоренности пробили серию буллитов. Здесь точнее стали хоккеисты "Динамо-Алтая" – 3:0. Точные броски в команде Дмитрия Пархоменко на счету Кирилла Шумилова, Виктора Комарова и Максима Неволина.

Стоит отметить, что более 600 барнаульских болельщиков организованно приехали в Новосибирск, чтобы поддержать хоккеистов "Динамо-Алтая".

Чемпионат ВХЛ сезона 2025/26 стартует в начале осени. Первый матч барнаульцы проведут 4 сентября на выезде против ХК "Норильск".